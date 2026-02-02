Trigrahi Yog 2026: 6 फरवरी को कुंभ राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Trigrahi Yog 2026: फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में कुंभ राशि में कई बड़े ग्रहों का आगमन होने वाला है. ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक, 6 फरवरी को कुंभ राशि में शुक्र, बुध और राहु की एक साथ मौजूदगी से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा. पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 6 फरवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में चले जाएंगे और राहु तो पहले से ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जिससे इस शुभ का निर्माण होगा. यह योग हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए इसे बेहद शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, जिन्हें इस योग से खास लाभ मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है. त्रिग्रही योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है. जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है. साथ ही वाहन या संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं. लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलने की भी संभावना है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग सुख और शांति बढ़ाने वाला रहेगा. इस दौरान जीवन में सुविधाएं बढ़ सकती हैं और मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को पद या वेतन से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिलने के संकेत हैं. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

मकर राशि

मकर राशि के लिए त्रिग्रही योग आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है. अचानक धन मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. अगर किसी तरह का कर्ज या पुरानी आर्थिक चिंता चल रही है, तो उससे छुटकारा मिलने की संभावना है. जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसके वापस मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी.

