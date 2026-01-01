Tarot 2026 Rashifal: सिंह राशि वाले कमाई के नए रास्ते खोजेंगे, जानें आपकी राशि के लिए कितना खास नया साल 2026

Tarot 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू हो चुका है. अंक ज्योतिष में 2026 का कुल योग 10 होता है, जिसका मूलांक 1 निकलकर आता है. ज्योतिष में इसे सूर्य का अंक बताया गया है. इसलिए 2026 को सूर्य का साल कहना गलत नहीं होगा. साल 2026 में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा. आइए टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर से जानते हैं कि साल 2026 सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष (Aries):-

Cards:- Two of wands

कार्य क्षेत्र में सम्मानित हो सकती है. नौकरी की तलाश पूरी होगी. अपने निवेश और योजनाओं को गुप्त रखें. आमदनी के बारे में सभी लोगों से बात न करें. पुराने मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है. परिवार की जरूरतें पूरी करते समय खुद को न भूलें. विवाह हो सकता है. प्रिय के साथ विवाह की बात परिजनों से कर सकते है. सेहत को लेकर सजग रहें. खानपान की आदतों में सुधार लाएं. बचत करने की आदत डालें. दूसरों की देखा देखी किए गए खर्चे आर्थिक परेशानियां दे सकते है. उच्च अधिकारी से पदोन्नति की बात कर सकते है. नए घर या नए वाहन की खरीदारी की योजना बनाएंगे. पारिवारिक जीवन में संतुलन आ सकता है. रिश्तों में आ रही परेशानियों को सूझबूझ से दूर करें. जो बीत चुका है. उसे भुला दें. और समय के साथ आगे बढ़ें. पिता के साथ उनके कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें. अपने मन में दूसरों को लेकर ईर्ष्या न लाएं. आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश करें.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Hanged Man

बड़े बदलाव आयेंगे. प्रिय के साथ नए स्थान पर जा सकते है. वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करें. कार्य क्षेत्र में लोगों पर विश्वास करते समय सजग रहे. कोई सहयोगी ईर्ष्यावश किसी ऐसी बड़ी योजना को अंजाम दे सकता है. जो आपके लिए हितकर न हो. किसी कार्य को पूरा करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है. किसी कीमती वस्तु के खोने से उदास हो सकते है. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. दूसरों की कमियों का मजाक न उड़ाएं. अपनी कमजोरी लोगों के सामने न लाएं. संतान को किसी अन्य स्थान पर जाकर नौकरी करना पड़ सकती है. इससे मन विचलित हो सकता है. जल्दबाजी की आदत को नियंत्रित करें. बार बार चीजों को भूलने की आदत दूसरों को चिढ़ा सकती है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. व्यायाम कर वजन को नियंत्रित कर सकते है. आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों में मधुरता लाएं. संतान की गलत आदतों के कारण परेशान हो सकते है.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Temperance

अपने रोजमर्रा के कार्यों में जल्दबाजी न करें. सावधानी से कार्यों को पूरा करना कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकता है. कार्यों को समय पर पूरा करें. अगर आगे के लिए कार्यों को टालेंगे. तो आगे सफलता प्राप्ति अपेक्षाकृत नहीं होगी. लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं में तेजी आएगी. किसी अच्छी संपत्ति को खरीद सकते है. इस संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते है. कुछ नए बदलाव आयेंगे. विचारों को सकारात्मक बनाएं. अतीत की कड़वाहट को वर्तमान जीवन में न लाएं. बीती बातों से सबक ले. परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. कार्यों को लेकर तनाव न पालें. समय के साथ स्थितियों में परिवर्तन आता है. इस बात पर विश्वास करें. अपनी आँखें और कान खुले रखें. अतिविश्वास न करें. किसी को धन उधार देने से बचे. वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. अपशब्दों का प्रयोग मान सम्मान में कमी ला सकता है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाएं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. नुकीली वस्तु का उपयोग करते समय सावधान रहें. जीवनसाथी के साथ उसके परिवार में होने वाले मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते है. मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बिगड़ सकती है. अफसोस न करें. जो होता है,वो अच्छा होता है. इस बात को समझें.



कर्क(Cancer):-

Cards:-Strength

जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. अन्यथा रिश्ते में तनाव आ सकता है. अतिरिक्त आय के लिए सृजनात्मक विचारों का सहारा लें. रुचि को व्यवसाय में बदल सकते है. किसी नए विषय की जानकारी लेंगे. जिंदगी की भाग दौड़ से थकने से लगे है. कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें. जो प्राप्त नहीं कर पा रहे है. उन चीजों या लोगों को लेकर चिंतित न हो. कार्य में आ रही परेशानी को किसी अनुभवी की सलाह से सुलझा सकते है. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनसुना न करें. कई बार प्रयासों के बाद भी अनुकूल सफलता की प्राप्ति नहीं होती है. ऐसी स्थिति में अपनी ऊर्जा को कम न होने दें. ईश्वर पर आस्था और विश्वास बढ़ेगा. लोगों को पहचाने और उसी के अनुसार व्यवहार करें. हर कोई अच्छे व्यवहार को प्राप्त नहीं करता है. लोगों के साथ सौम्य स्वभाव रखें. दौड़ते समय पैरों का ख्याल रखें. मोच आ सकती है. जिससे कई कार्य रुक जाएंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. अचानक से पुरस्कार या लॉटरी से पैसा मिल सकता है. माता के साथ रिश्ते सुधारें. भाई बहनों के साथ मित्र के विवाह में शामिल होंगे.

सिंह (Leo):-

Cards:-Death

किसी करीबी का दूर जाना मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है. सामने वाले की यादों को भुलाना मुश्किल हो सकता है. पुराने रिश्तों में सुधार लाएं. जीवन में नकारात्मकता को दूर करें. किसी स्थिति का अंत हो सकता है. कुछ नए बदलाव आ सकते है. जो काफी सकारात्मक होंगे. प्रिय के साथ रिश्ते में तनाव आ सकता है. वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का आगमन परेशानी उत्पन्न करेगा. कार्य क्षेत्र में वैचारिक मतभेद के चलते योजना से बाहर हो सकते है. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बनाएंगे. लोगों के साथ रिश्ते आत्मीय बनाए रखें. पुराने कार्यों को समय पर पूरा करें. जल्द ही इस कड़ी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा. पैसा कमाने के नए रास्ते खोजेंगे. स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग बने हुए है. खानपान और दिनचर्या में नियमितता लाएं. छोटी छोटी बचत बड़े धन निवेश की वजह बन सकती है. इस निवेश से नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे. जीवनसाथी की तबीयत खराब होने से चिंता बढ़ सकती है. इस समय अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेंगे.

कन्या (Virgo):-

Cards:-The World

इस साल विदेश जा सकते है. शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छे संस्थान की तलाश कर सकते है. अचानक से किसी अनचाही जगह की यात्रा करना पड़ सकती है. जिसके परिजनों के साथ घूमने जाने की योजना बिगड़ सकती है. इस कारण मन व्याकुल हो सकता है. किसी सहयोगी के साथ रिश्ते में मधुरता लाएंगे. सामने वाले के साथ नई परियोजना में कार्य करेंगे. व्यवहार में उदारता लाएं और दूसरे के कार्यों की तारीफ करो. आपकी मुस्कुराहट प्रिय की नाराजगी दूर कर सकती है. विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. कार्यों को लेकर की गई लापरवाही असफलता दे सकती है. सावधान रहें. गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें. गर्भपात की संभावना बन रही है. घर के वरिष्ठजनों से पैसों की बचत को लेकर सलाह ले सकते है. फिजूलखर्ची कम करें. वैवाहिक जीवन में नन्हें मेहमान के आगमन से हर्षौल्लास का वातावरण बनेगा.

तुला (Libra):-

Cards:- The Star

नए व्यावसायिक सम्बन्ध बनेंगे. मुश्किल मामलों से बचने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग कर सकते है. किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने की उम्मीद दिल में रोमांच जगा सकती है. प्रिय से विवाह की बात कर सकते है. कुछ घटनाएं परेशानी बढ़ा सकती है. जिन्हें टालना मुश्किल है. ऐसी स्थिति में खुद को शांत रखें. हालातों से निपटने का प्रयास करें. तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया न दें. लोगों को बहकावे में न आये. अपने निर्णय स्वयं लें. दूसरों को विचारों से इतने प्रभावित न हो जाए. कि वो आपके निर्णय लें. व्यवसाय में साझेदार पर पूरी जिम्मेदारी न डालें. स्वयं भी कागजातों की जांच करते रहे. घर में मिले पुराने सामान यादों को ताज़ा कर सकते है. कुछ कटु यादों के चलते दुःखी हो सकते है. बीती बातों से सबक लें. गलतियों का दोहराव न करें. कमियों पर काबू करें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते है. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. किसी बड़े कार्य में अच्छा लाभ होने की उम्मीद पूरी होती नज़र रही है. धन खर्च पर नियंत्रण रखें. रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. दूसरों के सामने जीवनसाथी का सम्मान करें.

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Fool

नए विषय पर ज्ञान प्राप्त करेंगे. कार्य क्षेत्र में तारीफ हो सकती है. योग्यता को देखते हुए अच्छे पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. नए प्रेम सम्बन्ध बनेंगे. माता की सलाह से कोई बड़ी समस्या सुलझा सकते है. विदेश यात्रा कर सकते है. मित्रों के साथ किसी पुराने व्यवसाय का नवीनीकरण कर सकते है. आवश्यकता से अधिक बोलने की आदत में सुधार लाएं. इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. व्यवसाय में किसी पुराने निवेश के कारण घाटा हो सकता है. विनम्र स्वभाव की सराहना हो सकती है. नए लोगों से मित्रता होगी. अतीत के प्रेम संबंध के सामने आने से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है. जीवनसाथी की नाराजगी को दूर करने के प्रयास करेंगे. कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बन रही है. सावधान और सजग रहें. लोगों के साथ अपनी आर्थिक मामलों की जानकारी साझा न करें. आय और व्यय में संतुलन बनाए. आर्थिक मामलों में आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते है. स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं. खानपान में परहेज करें. किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. विचारों की स्वतंत्रता में अपशब्दों का प्रयोग न करें. लोगों की भावनाओं का सम्मान करें.

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Three of swords

करीबी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है. जीवनसाथी के जीवन में आया व्यक्ति दोनों के रिश्ते में दरार डाल सकता है. ऐसी स्थिति में स्वयं को शांत रखें. कोई भी ऐसी बात न करें. जो सामने वाले को उत्तेजित कर लें. ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें. जिनको लेकर परिजनों के साथ वाद विवाद हो सकता है. जीवनसाथी की किसी सी बात को गंभीरता से लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है. आपकी कोई बुरी आदत प्रिय को परेशान कर सकती है. जिस कारण वो विवाह को आगे टाल सकता है. इससे मन उदास हो सकता है. नुकीली वस्तु से काम करते समय सावधान रहें. चोट लग सकती है. धन खर्च सोच समझकर करें. व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते है. रिश्तों को सुधारने की कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही है.

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Empress

धनी महिला से विवाह हो सकता है. ससुराल पक्ष से व्यवसाय मिलेगा. निजी जीवन की बातों को अन्य लोगों के साथ साझा न करें. किसी की गलती को नजरंदाज करना आगे चलकर मुश्किल में डाल सकता है. बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदतमीजी न करें. सामने वाले की भावनाओं को समझें. लोगों की भावनाओं का मजाक न उड़ाएं. यदि कोई आपसे मदद की उम्मीद रख रहा है. तो उसकी उम्मीद न तोड़ें. जहां तक संभव हो, उसकी मदद करें. किसी पुराने मित्र के साथ की कड़वाहट ताज़ा हो सकती है. व्यावसायिक और व्यक्तिगत संतुलन को न मिलाएं. दोनों के बीच संतुलन बनाए. जीवनसाथी के अतीत से कोई राज बाहर आ सकता है. जिससे वैवाहिक जीवन में दरार आने की संभावना बन रही है. लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. दिल और दिमाग में संतुलन बनाएं. मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता अवसाद की वजह बन सकती है. कार्य से अवकाश लेकर कहीं घूमने जा सकते है. कर्ज की अधिकता रहेगी. दूसरों की देखादेखी खर्चे करेंगे. रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. मित्रों के बीच कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Chariot

किसी करीबी के साथ आनंदमय यात्रा पर जा सकते है. इससे मन को शांति और सुकून मिलेगा. जीवन में बढ़ता तनाव मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. किसी की बात पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. विचारों में नकारात्मकता न आने दें. ईर्ष्यालु और क्रोधी लोगों की मित्रता से दूर रहें. कोई बार बार गलतियां कर रहा हो. तो उसको समझना आवश्यक है. सामने वाले की कमियों का आकलन न करें. नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे. लंबे समय बाद संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है. प्रिय के साथ रिश्ते मधुर होंगे. किसी यात्रा के दौरान कोई बड़ा हादसा होने की संभावना नजर आ रही है. अंतर्मन के संकेतों को समझे. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनसुना न करें. सभी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी न उठाएं. जो संभव है, वही कार्य करें. झूठ न बोलें. गलत बात का समर्थन न करें. दूसरों लोगों की बातों को सबके साथ साझा न करें. सर्दी जुकाम से बचकर रहें. ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करें. आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे. धन को सही जगह निवेश करें. माता पिता के साथ कहीं घूमने का सकते है. संतान की संगत को लेकर चिंतित हो सकते है.

मीन (Pisces):-

Cards:-The Tower

किसी बड़ी परियोजना में शामिल हो सकते है. किसी को उधार न दें. नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है. विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाएं पूरी हो सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. इससे आपसी रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है. खर्चों में अचानक काफी वृद्धि हो सकती है. इससे मन की शांति की भंग हो सकती है. किसी से कोई वादा न करें. बड़े बुजुर्ग लोगों के मित्रों से मिलने जा सकते है. प्रेम संबंध में निराशा आ सकती है. प्रिय के व्यवहार की उदासीनता महसूस करेंगे. ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते है. जो मन में उमंग और जोश बढ़ाएं. धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान साधना करें. प्रिय की नाराजगी परिजनों को लेकर हो सकती है. जो घटनाएं कार्य विलंबपूर्ण स्थिति को निर्मित कर रही हो. उनसे बचकर रहें. रिश्तों में मधुरता लाएं. संतान के साथ अच्छा वक्त बिताए. स्वास्थ्य में सुधार लाएं. परिवार के साथ वक्त बिताए. खानपान में बदलाव लाएं. वैवाहिक जीवन में संतुलन लाएं. धन की आवक अच्छी रहेगी.

