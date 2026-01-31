scorecardresearch
 
Surya Nakshatra 2026 Rashifal: 6 फरवरी को सूर्य करेंगे मंगल के नक्षत्र में प्रवेश, कुंभ समेत इन 2 राशियों पर होगी धन की बारिश

Surya Nakshatra 2026 Rashifal: 6 फरवरी को सूर्य देव मंगल के नक्षत्र श्रवण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका असर कई राशियों पर देखने को मिल सकता है. इस नक्षत्र परिवर्तन से धन लाभ, संपत्ति के योग और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के संकेत भी हैं. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)

Surya Nakshatra 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य को व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मबल और जीवन में आगे बढ़ने की ताकत का प्रतीक माना गया है. जब भी सूर्य अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका असर लोगों के आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 6 फरवरी को सूर्य देव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. श्रवण नक्षत्र का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, जो साहस और पराक्रम का कारक है. ऐसे में सूर्य का मंगल के नक्षत्र में आना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 3 राशियों के जातकों को धन, संपत्ति और सफलता के अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय धन प्राप्ति के नए अवसर सामने आएंगे. पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी. आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको वित्तीय लाभ दिला सकते हैं. पारिवारिक जीवन भी सुखद और संतुलित बना रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है. इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास और हिम्मत पहले से ज्यादा मजबूत होगी. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी, जिससे मन को राहत मिलेगी. आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर हो सकती है. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. इस दौरान वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है. आपकी इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है. सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मबल बढ़ेगा. समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. नौकरी या व्यवसाय में मान-सम्मान मिलने के योग हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. इस दौरान घर, दुकान या जमीन जैसी किसी संपत्ति में निवेश करने का विचार कर सकते हैं. आय में बढ़ोतरी होगी. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं.

