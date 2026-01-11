Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ने किया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों को पूरे साल मिलेगा किस्मत का साथ

Surya Nakshatra Parivartan: आज यानी 11 जनवरी 2026 को सूर्य देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है. सूर्य इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं. खास बात यह है कि इस दौरान सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि धनु राशि में रहते हुए नक्षत्र बदला है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रशासन का कारक ग्रह है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को जीत, स्थिरता, दृढ़ संकल्प और लंबे समय तक मिलने वाली सफलता से जोड़ा जाता है. इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाता है , जो किए गए प्रयासों का स्थायी फल देता है. जब सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह इस नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो इसका असर करियर, धन, सेहत और सामाजिक प्रतिष्ठा पर साफ तौर पर दिखाई देता है. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन खास तौर पर मेष, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. आइए जानते हैं इन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करियर के लिहाज से लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. सेहत के मामले में ऊर्जा बनी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय मान-सम्मान और सफलता दिलाने वाला रहेगा. नेतृत्व से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. धन के नए स्रोत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन रहेगा. सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा.

धनु राशि

धनु राशि में रहते हुए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए विशेष फलदायी है. करियर में स्थिरता आएगी और लंबे समय से चल रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं. आर्थिक फैसले सही साबित होंगे. मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य को मजबूत करने वाला है. नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के योग बन सकते हैं. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा, पुरानी थकान दूर हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाना आय और पहचान बढ़ाने वाला साबित होगा. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा.

