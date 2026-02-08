Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, भारत में लगेगा सूतक काल? जानें टाइमिंग और बचाव के तरीके

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है. इसका आरंभ भारतीय समय से दोपहर 03.26 बजे होगा. सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम 05.42 बजे होगा. और इस ग्रहण का समापन शाम 07.57 बजे होगा. यह ग्रहण कुम्भ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है. यह वलयाकार सूर्यग्रहण है, जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा. आइए जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं. और सभी राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है.

क्या भारत में लगेगा सूतक काल? (Surya Grahan 2026 In India)

धार्मिक मान्यताओं में सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल का विशेष महत्व माना जाता है. सामान्य तौर पर सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिसमें पूजा-पाठ और शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है.हालांकि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा.

ऐसे में भारत में रहने वाले लोगों को न तो सूतक से जुड़ी धार्मिक पाबंदियों का पालन करना होगा और न ही दैनिक कार्यों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा. यह सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय दृष्टि से खास रहेगा. जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं माना जाएगा.

कहां-कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण? (Surya Grahan 2026 When Where Watch)

खगोलविदों के अनुसार, यह कंकण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जा सकेगा. जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा, उनमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरीशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और चिली शामिल हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष उपकरणों की मदद से इस दुर्लभ खगोलीय घटना का आनंद ले सकेंगे.

राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा? (Surya Grahan 2026 Rashifal)

मेष राशि- रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में विशेष सफलताएं मिलेंगी.

वृष राशि- करियर में परिवर्तन और सफलता के योग बनेंगे. आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे.

मिथुन राशि- आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. चोट चपेट से बचाव करें.

कर्क राशि- स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें. महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं.

सिंह राशि- पारिवारिक समस्या हो सकती हैं. करियर में समस्या हो सकती हैं.

कन्या राशि- काम की रुकावट दूर होगी. स्वास्थ्य तथा जीवन में सुधार होगा.

तुला राशि- स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं.

वृश्चिक राशि- करियर में कोई लापरवाही न करें. स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें.

धनु राशि- स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा. नए कार्य और करियर की शुरुआत हो सकती है.

मकर राशि- करियर में समस्या आ सकती है. इस समय स्थान परिवर्तन भी हो सकता है.

कुम्भ राशि- स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

मीन राशि- वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है. दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहें.

सूर्य ग्रहण के परिणाम अशुभ हों तो क्या उपाय करें? (Surya Grahan 2026 Upay)

ग्रहण काल के दौरान सूर्य देव या शिव जी के मंत्रों का जाप करें. चाहें तो गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं. इसके अलावा, ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं. ग्रहण काल के बाद स्नान करें. इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें.

