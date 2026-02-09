scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya grahan 2026: कुंभ राशि पर संकट! साढ़ेसाती के साथ सूर्य ग्रहण ने भी बढ़ाई मुश्किल, 5 राशियों पर खतरा

17 फरवरी को कुंभ राशि में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा. इसी राशि में शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी चल रहा है. यह संयोग कुंभ राशि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा, चार अन्य राशियों के लिए भी यह ग्रहण चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

Advertisement
X
साढ़ेसाती और सूर्य ग्रहण का संयोग कुंभ राशि के जातकों पर सर्वाधिक मार करेगा. (Photo: ITG)
साढ़ेसाती और सूर्य ग्रहण का संयोग कुंभ राशि के जातकों पर सर्वाधिक मार करेगा. (Photo: ITG)

Surya grahan 2026: 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है. इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी चल रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि साढ़ेसाती और सूर्य ग्रहण का संयोग कुंभ राशि के जातकों पर सर्वाधिक मार करेगा. हालांकि चार और भी राशियां हैं, जिन पर यह साल का ये पहला सूर्य ग्रहण भारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि इन राशियों का हाल कैसा रहने वाला है.

कन्या राशि
यह ग्रहण कन्या राशि वालों  के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है.
खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए मुश्किल होगा.
बड़ी मुश्किल से घर में पैसों की बचत हो पाएगी.
आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छी रणनीति बनानी होगी.
कार्यस्थल पर  आपकी व्यस्तता और दौड़-भाग भी बढ़ सकती है.
सेहत का ख्याल रखना होगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों को भी कर्ज-उधारी से बचना होगा.
इस अवधि में लिया गया कर्ज बड़ी मुश्किल से उतरेगा.
निवेश आदि के लिए भी समय अच्छा नहीं लग रहा है.
करियर के मामले में संघर्ष बढ़ सकता है.
इस समय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी.
मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.
रिश्तों में खटास बढ़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

surya grahan 2026 mesh rashifal
मेष राशि वाले क्रैक करेंगे बड़ी बिजनेस डील! न करें ये एक गलती
Surya Grahan 2026
सूर्य ग्रहण पर पंचग्रही योग! 1 महीना इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई
Surya Grahan 2026
17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, भारत में लगेगा सूतक काल? जानें टाइमिंग और बचाव के तरीके
Surya Grahan 2026
17 फरवरी को कुंभ में लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सभी राशियों पर इसका असर
sapne me grahan dekhne ka arth
पैसे की तंगी या मानसिक तनाव? सपने में 'ग्रहण' दिखने का क्या है मतलब

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को धन संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं.
खर्चे बढ़त पर रहेंगे और बैंक-बैलेंस गड़बड़ हो सकता है.
आय में कमी संभव है.
पैतृक संपत्ति के मामले में भी झटका लग सकता है.
व्यापार में भी नुकसान की आशंका है.
बेवजह यात्राएं तनाव का कारण बन सकती हैं.
पढ़ाई-लिखाई करने वालों को ध्यान भंग होगा.

Advertisement

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है.
धन की कमी से मानसिक तनाव होगा.
इस दौरान आप ठगी या जालसाजी का शिकार भी हो सकते हैं.
सही रफ्तार से चल रहे कार्यों में अचानक रुकावटें आएंगी.
पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रह सकता है.
संतान से जुड़ी चिंताएं परेशान कर सकती हैं.
मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement