Surya Gochar 2026 : शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य, 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Surya Gochar 2026 effects on rashi : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं. फरवरी महीने में होने वाला सूर्य का गोचर खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपने शत्रु ग्रह शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे.

वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे. 15 मार्च 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. इस करीब एक महीने की अवधि में सूर्य देव चार राशियों पर विशेष मेहरबान रहने वाले हैं. इस समय इन राशियों के लोगों को धन लाभ, सफलता और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है. किस्मत आपका पूरा साथ देगी. आमदनी के नए मौके सामने आ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. धन से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर होगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आगे बढ़ने का सुनहरा मौका लेकर आ सकता है. नौकरी में प्रमोशन या पद में बढ़ोतरी के संकेत हैं. धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष फायदा मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना काफी लाभदायक रहने वाला है. भाग्य का साथ मिलेगा. काम अपने आप बनते चले जाएंगे. निवेश से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नई नौकरी या बेहतर ऑफर मिलने के योग हैं. व्यापार में भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे. यात्रा करना फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को सूर्य गोचर से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए काम अब आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. पहले किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. इस दौरान मिलने वाली जिम्मेदारियां आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं. नए और फायदेमंद संपर्क भी बनेंगे.

