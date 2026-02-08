scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026 : शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य, 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Surya Gochar 2026 :जब सूर्य शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर विशेष महत्व रखता है. इसे दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों का मिलन माना जाता है, जिसका असर व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ता है.

Advertisement
X
Surya Transit 2026
Surya Transit 2026

Surya Gochar 2026 effects on rashi : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं. फरवरी महीने में होने वाला सूर्य का गोचर खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपने शत्रु ग्रह शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. 

वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे. 15 मार्च 2026 तक इसी राशि में रहेंगे.  इस करीब एक महीने की अवधि में सूर्य देव चार राशियों पर विशेष मेहरबान रहने वाले हैं.  इस समय इन राशियों के लोगों को धन लाभ, सफलता और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. 

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है. किस्मत आपका पूरा साथ देगी. आमदनी के नए मौके सामने आ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे.  धन से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर होगी.

सम्बंधित ख़बरें

February 2026 Grah Gochar
महाशिवरात्रि पर तीन ग्रहों का गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Venus entered the Dhanishtha (Avittam) star while it was in Capricorn.
बुध-शुक्र-राहु की युति ने खोल दिया खजाना, 3 राशियां होंगी मालामाल
ketu gochar 2026
मघा नक्षत्र में केतु की चाल बदली, 4 राशियों को नहीं रहेगी पैसों की कमी
shani asta march 2026 rashifal
शनि देंगे मेहनत का रिवॉर्ड, मई के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत
February 2026 Grah Gochar
कुंभ राशि में 4 ग्रहों का 'महामिलन', इन राशियों की पलटने वाली है किस्मत!

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आगे बढ़ने का सुनहरा मौका लेकर आ सकता है. नौकरी में प्रमोशन या पद में बढ़ोतरी के संकेत हैं. धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष फायदा मिल सकता है.

Advertisement

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना काफी लाभदायक रहने वाला है.  भाग्य का साथ मिलेगा. काम अपने आप बनते चले जाएंगे. निवेश से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नई नौकरी या बेहतर ऑफर मिलने के योग हैं. व्यापार में भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे. यात्रा करना फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि
धनु राशि के लोगों को सूर्य गोचर से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए काम अब आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.  पहले किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. इस दौरान मिलने वाली जिम्मेदारियां आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं.  नए और फायदेमंद संपर्क भी बनेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement