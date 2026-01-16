Surya Gochar 2026: फरवरी में 3 बार ग्रहों के राजा सूर्य बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को हर काम में मिलेगी तरक्की

Surya Gochar 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. यह शक्ति, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और जीवन में ऊर्जा का प्रतीक हैं. फरवरी 2026 में सूर्य देव तीन बार अपनी चाल बदलेंगे, और इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा. इस समय का ग्रह स्थिति पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा क्योंकि यह आपके करियर, वित्त, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

6 फरवरी 2026 – सूर्य का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश

इस दिन सूर्य देव घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. घनिष्ठा नक्षत्र स्वभाव से स्थिर, निर्णायक और कर्मठ होता है. सूर्य का इस नक्षत्र में होना समाज में मान-सम्मान और पेशेवर जीवन में सफलता का संकेत देता है. विशेष रूप से वे लोग जो किसी महत्वपूर्ण परियोजना या करियर कदम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा.

13 फरवरी 2026 – सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश

13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि में सूर्य की उपस्थिति नए अवसरों और नई संभावनाओं का प्रतीक है. इस समय नए व्यवसाय, निवेश या अध्ययन के लिए पहल करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही पुराने संघर्षों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

19 फरवरी 2026 – सूर्य पुनः मकर राशि में प्रवेश

19 फरवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. इस चरण में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आसान होगा.

धनु राशि:

धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है. यदि आप लंबे समय से किसी पदोन्नति या मान-सम्मान से जुड़ी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो फरवरी में इसे हासिल करने के अवसर मजबूत हो सकते हैं. साथ ही, निवेश या वित्तीय निर्णयों में सुधार की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सिंह राशि:

सिंह राशि के जातकों को फरवरी में अपने नेतृत्व कौशल और कार्यक्षमता के लिए मान्यता मिल सकती है. कार्यस्थल पर नए अवसर और प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस समय आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हैं.

मेष राशि:

मेष राशि के लिए यह समय नई योजनाओं और महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए अनुकूल रहेगा. नई परियोजनाओं में सफलता मिलने के साथ-साथ वित्तीय लाभ के भी संकेत हैं. यह समय व्यक्तिगत विकास और आत्म-विश्वास को बढ़ाने का भी है. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और नए अवसरों को अपनाने से पीछे न हटें.

