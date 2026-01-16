scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026: फरवरी में 3 बार ग्रहों के राजा सूर्य बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को हर काम में मिलेगी तरक्की

Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर, ज्योतिष में उस अवस्था को कहते हैं जब सूर्य किसी राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है. इसे अंग्रेज़ी में Sun Transit कहते हैं. सूर्य गोचर का प्रभाव हमारे जीवन के कई पहलुओं पर पड़ता है.

Advertisement
X
सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. (Photo: ITG)
सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. यह शक्ति, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और जीवन में ऊर्जा का प्रतीक हैं. फरवरी 2026 में सूर्य देव तीन बार अपनी चाल बदलेंगे, और इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा. इस समय का ग्रह स्थिति पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा क्योंकि यह आपके करियर, वित्त, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. 

6 फरवरी 2026 – सूर्य का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश
इस दिन सूर्य देव घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. घनिष्ठा नक्षत्र स्वभाव से स्थिर, निर्णायक और कर्मठ होता है. सूर्य का इस नक्षत्र में होना समाज में मान-सम्मान और पेशेवर जीवन में सफलता का संकेत देता है. विशेष रूप से वे लोग जो किसी महत्वपूर्ण परियोजना या करियर कदम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा.

13 फरवरी 2026 – सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश
13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि में सूर्य की उपस्थिति नए अवसरों और नई संभावनाओं का प्रतीक है. इस समय नए व्यवसाय, निवेश या अध्ययन के लिए पहल करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही पुराने संघर्षों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Shani Budh Yuti 2026 Navpancham Rajyog
जनवरी में नवपंचम राजयोग का खास संयोग, 6 राशि वालों पर बरसेगा बेहिसाब धन
Astrologers say that the presence of the Sun in Capricorn will be beneficial for the four zodiac signs.
कलयुग के राजा राहु की युवा अवस्था शुरू, इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा
mangal gochar 2026
आज मंगल करेंगे अपनी उच्च राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
makar rashi trigrahi yog
ग्रहों का महासंयोग कल, बनेगा त्रिग्रही और रुचक राजयोग, 5 राशियों का आएगा बेस्ट टाइम
mangal shukra yuti 16 january 2026
16 जनवरी को बनेगी मंगल शुक्र की अद्भुत युति! इन 3 राशियों को होगा लाभ
Advertisement

19 फरवरी 2026 – सूर्य पुनः मकर राशि में प्रवेश
19 फरवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. इस चरण में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आसान होगा.

धनु राशि:
धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है. यदि आप लंबे समय से किसी पदोन्नति या मान-सम्मान से जुड़ी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो फरवरी में इसे हासिल करने के अवसर मजबूत हो सकते हैं. साथ ही, निवेश या वित्तीय निर्णयों में सुधार की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

सिंह राशि:
सिंह राशि के जातकों को फरवरी में अपने नेतृत्व कौशल और कार्यक्षमता के लिए मान्यता मिल सकती है. कार्यस्थल पर नए अवसर और प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस समय आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकते हैं. 

मेष राशि:
मेष राशि के लिए यह समय नई योजनाओं और महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए अनुकूल रहेगा. नई परियोजनाओं में सफलता मिलने के साथ-साथ वित्तीय लाभ के भी संकेत हैं. यह समय व्यक्तिगत विकास और आत्म-विश्वास को बढ़ाने का भी है. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और नए अवसरों को अपनाने से पीछे न हटें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement