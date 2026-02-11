scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही इन राशियों के जीवन में मचेगी उथल-पुथल, रहना होगा 1 महीने तक सावधान

Surya Gochar 2026 Rashifal: 13 फरवरी 2026 को सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह गोचर कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन और स्वास्थ्य के मामले में चुनौतियां बढ़ा सकता है. जानिए इस एक महीने किन बातों में सावधानी रखना जरूरी है.

Advertisement
X
सूर्य गोचर 2026
सूर्य गोचर 2026

Surya Gochar 2026 Rashifal: हर साल सूर्य 12 बार राशि बदलते हैं और हर बार उसका असर अलग-अलग राशियों पर पड़ता है. कभी यह बदलाव तरक्की देता है तो कभी थोड़ी परेशानियां लेकर आता है. हाल ही में सूर्य मकर राशि में थे, जिसके चलते मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था. अब 13 फरवरी 2026 को सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से यह बदलाव खास इसलिए है क्योंकि सूर्य लगातार शनि की राशियों पहले मकर और फिर कुंभ में रहेंगे.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह स्थिति कुछ राशियों के लिए दबाव और चुनौतियां बढ़ा सकती है. खासकर करियर, पैसों, सेहत और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस एक महीने विशेष सावधानी रखनी चाहिए.

कर्क राशि

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को प्राप्त होगी अपेक्षित सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल
धनु राशि वालों को दोस्तों के साथ समय बिताना देगा मानसिक शांति, जानें अन्य राशियों का हाल
कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल
मेष राशि वाले पारिवारिक आयोजनों में लेंगे रुचि, जानें अन्य राशियों का हाल
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल

सूर्य के गोचर से मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से नुकसान हो सकता है. आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें. अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकना बेहतर होगा. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़े कम वाला हो सकता है. ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है या सहकर्मियों से तालमेल बिगड़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सेहत के मामले में लापरवाही न करें, खासकर पेट और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें.

Advertisement

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस समय धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी. योजनाएं बनेंगी, लेकिन उनमें देरी हो सकती है. घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, जिससे मन खिन्न हो सकता है. किसी विवाद में पड़ने से बचें. शांत रहकर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें वरना भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement