Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही इन राशियों के जीवन में मचेगी उथल-पुथल, रहना होगा 1 महीने तक सावधान

Surya Gochar 2026 Rashifal: हर साल सूर्य 12 बार राशि बदलते हैं और हर बार उसका असर अलग-अलग राशियों पर पड़ता है. कभी यह बदलाव तरक्की देता है तो कभी थोड़ी परेशानियां लेकर आता है. हाल ही में सूर्य मकर राशि में थे, जिसके चलते मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था. अब 13 फरवरी 2026 को सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से यह बदलाव खास इसलिए है क्योंकि सूर्य लगातार शनि की राशियों पहले मकर और फिर कुंभ में रहेंगे.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह स्थिति कुछ राशियों के लिए दबाव और चुनौतियां बढ़ा सकती है. खासकर करियर, पैसों, सेहत और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस एक महीने विशेष सावधानी रखनी चाहिए.

कर्क राशि

सूर्य के गोचर से मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से नुकसान हो सकता है. आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें. अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकना बेहतर होगा. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़े कम वाला हो सकता है. ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है या सहकर्मियों से तालमेल बिगड़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सेहत के मामले में लापरवाही न करें, खासकर पेट और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस समय धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी. योजनाएं बनेंगी, लेकिन उनमें देरी हो सकती है. घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, जिससे मन खिन्न हो सकता है. किसी विवाद में पड़ने से बचें. शांत रहकर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें वरना भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

