Surya Chandra Yuti 2026: नए साल 2026 में होगा सूर्य-चंद्रमा का अद्भुत मिलन! इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Surya Chandrama Yuti 2026: 8 दिन बाद नए साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है. ज्योतिषियों के अनुसार, नए साल की शुरुआत कई अद्भुत योगों और युतियों से होने जा रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 जनवरी को मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा का मिलन होगा. दरअसल, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ठीक 4 दिन बाद चंद्रमा भी मकर राशि में चले जाएंगे, जिससे सूर्य-चंद्रमा की युति होगी.

और पढ़ें

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि या एक ही भाव में आ जाते हैं. यह युति अमावस्या के कारण बनती है. जिससे जातकों को आर्थिक कार्यों में सफलता और उन्नति भी हासिल होती है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में सूर्य-चंद्रमा के मिलने से किन राशियों के लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह समय हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. ऑफिस या बिजनेस में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा. नए काम या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन या सुरक्षा से जुड़े हैं, उन्हें खास लाभ मिल सकता है. धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर फायदा होगा.

कर्क

कर्क राशि वालों को सूर्य-चंद्रमा की युति से पैसों और पारिवारिक जीवन में संतुलन मिलेगा. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. पैसा बचाने का मौका मिल सकता है. जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. मानसिक तनाव भी पहले से कम महसूस होगा. निवेश से जुड़े फैसले सही साबित होंगे. भविष्य को लेकर भी भरोसा मजबूत होगा .

Advertisement

मकर

मकर राशि के लिए यह युति सम्मान, पहचान और तरक्की लेकर आएगी. ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं. जो लोग राजनीति, मीडिया, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह समय खास रहेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी.

---- समाप्त ----