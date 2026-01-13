scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से पहले होगा शुक्र का गोचर! इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे सौभाग्य के द्वार

Shukra Gochar 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी यानी आज शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो कई राशियों के जीवन में सुख, धन और संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाएगा. ज्योतिष के अनुसार, यह गोचर आर्थिक स्थिरता, करियर में प्रगति और पारिवारिक जीवन में मधुरता का संकेत दे रहा है.

मकर संक्रांति पर होगा शुक्र का गोचर (Photo: Nasa)
Shukra Gochar 2026 Rashifal: 13 जनवरी यानी आज एक अहम ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है. दरअसल, आज सुख-समृद्धि के दाता, धन के दाता शुक्र मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. पंचांग के अनुसार, यह गोचर कई राशियों के जीवन में सुख, धन और संबंधों से जुड़ा बड़ा बदलाव लेकर आएगा. शुक्र को ज्योतिष में सुख-सुविधा, प्रेम, ऐश्वर्य और आर्थिक समृद्धि का ग्रह माना जाता है. जब शुक्र राशि बदलते हैं, तो उसका असर केवल प्रेम जीवन ही नहीं, बल्कि करियर, धन और पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है. मकर राशि शनि की राशि है, जहां शुक्र पूरी तरह सहज नहीं माने जाते, फिर भी यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, मकर संक्रांति से पहले शुक्र का यह परिवर्तन भौतिक सुखों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है. इस दौरान किए गए धार्मिक उपाय, जैसे लक्ष्मी पूजा या सफेद वस्तुओं का दान, विशेष फल दे सकते हैं.

इन 3 राशियों के लिए रहेगा स्वर्णिम समय

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह शुक्र गोचर काफी अनुकूल माना जा रहा है. लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग ला सकती है. नौकरी में तरक्की या जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी संभव है. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में इजाफा होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, इसलिए नए निवेश या योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर रुकी हुई योजनाओं को गति देने वाला साबित हो सकता है. बीते साल से जो इच्छाएं अधूरी थीं, अब उनके पूरे होने के योग बन रहे हैं. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कुछ लोग साझेदारी में नया काम शुरू करने का भी मन बना सकते हैं. धन लाभ के संकेत हैं और जीवन में संतुलन बना रहेगा.

Advertisement

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है. पुराने निवेश, संपत्ति या किसी रुके हुए लाभ से फायदा मिलने की संभावना है. घर-परिवार से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक योजनाएं बनेंगी. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

