scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Nakshatra Gochar 2026: 11 फरवरी को शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशियों को होगा फायदा

Shukra Nakshatra Gochar 2026: 11 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. मान्यता के अनुसार, इस नक्षत्र परिवर्तन का असर प्रेम, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है. जानें वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए यह गोचर कितना शुभ साबित हो सकता है.

Advertisement
X
शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)
शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)

Shukra Nakshatra Gochar 2026: 11 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, आकर्षण, सुख-सुविधा और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है. जब शुक्र नक्षत्र बदलते हैं तो उसका प्रभाव रिश्तों, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है. इस बार का यह परिवर्तन खास तौर पर कुछ राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि 4 राशियों के जातकों को इस दौरान प्रेम, पद और पैसा तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को लाभ मिल सकता है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, यहां तक कि नौकरी बदलने का भी योग बन सकता है. जमीन-जायदाद या घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. व्यापार में नई और लाभदायक डील मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए यह समय नई योजनाओं की शुरुआत का हो सकता है. आप अपने विवेक और समझदारी से बड़े फैसले ले पाएंगे. करियर को लेकर यात्रा के अवसर बन सकते हैं. प्रेम जीवन में तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Six planets alignment
दुर्लभ नजारा... 28 फरवरी को आसमान में 6 ग्रहों की लगेगी कतार
Rahu Shukra Yuti 2026
आज से इन 3 राशियों का बदलेगा भाग्य! शुक्र-राहु का बनेगा विशेष संयोग
Shukra Gochar 2026
शुक्र आज करेंगे कुंभ राशि में गोचर! इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई
Shukra Rahu Yuti 2026
शुक्र-राहु का लम्पट योग! बढ़ेंगे खर्चे या होगा धन लाभ? ज्योतिषाचार्या ने बताया
These zodiac signs can succeed in earning wealth with very little effort.
2 दिन बाद शुक्र का गोचर, कुंभ सहित इन राशियों को होगा जबरदस्त धन लाभ

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी. जो लोग राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. पारिवारिक माहौल पहले से बेहतर रहेगा. विरोधियों पर बढ़त मिल सकती है. 

Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय प्रगति का संकेत दे सकता है. लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. आय के नए साधन मिल सकते हैं और अटका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement