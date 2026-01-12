scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2026 Rashifal: शनि की राशि में शुक्र का गोचर, कल से इन 3 राशियों के शुरू हो रहे अच्छे दिन

13 जनवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करने वाला है. यह शनि की राशि है जहां 14 जनवरी को सूर्य भी गोचर करने वाले हैं. ऐसे में मकर राशि में सूर्य-शुक्र की युति शुक्रादित्य योग का निर्माण करेगी जो तीन राशियों के लिए लाभकारी होगा.

13 जनवरी को धन-वैभव का कारक ग्रह शुक्र मकर राशि में गोचर करने वाला है. (Photo: Pixabay)

Shukra Gochar 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले 13 जनवरी को धन-वैभव का कारक ग्रह शुक्र मकर राशि में गोचर करने वाला है. मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. 14 जनवरी को इस राशि में सूर्य भी प्रवेश कर जाएगा, जिससे यहां शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि मकर राशि में शुक्र का गोचर तीन राशि के जातकों को मालामाल कर सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
शुक्र का यह गोचर आपके धनधान्य में वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान करियर के मोर्चे पर आपको आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर मिल सकता है. प्रमोशन, इन्क्रीमेंट और कोई अच्छी नौकरी मिलने के योग बनते दिख रहे हैं. सकारात्मक ऊर्जा और नए जोश के साथ आप करियर में आगे बढ़ेंगे. आर्थिक और करियर में लाभ प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप घर-परिवार में सदस्यों की खुशियों का ख्याल भी रखेंगे. संबंधों में मिठास आएगी. स्वास्थ्य संबंधी लाभ देखने को मिल सकते हैं. रोग-बीमारियों से मुक्त रहेंगे.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह गोचर शुभ माना जा रहा है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. किसी अच्छी नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है. इस दौरान आपकी रचनात्मक प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. आपके काम से अधिकारी वर्ग खुश रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में चली आ रही परेशानियां कम होंगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहने वाला है.

मकर राशि
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी इस गोचर के बाद सुधार लेने लगेगी. लंबे समय से चली आ रही धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं. पुराने निवेश अचानक से आपको लाभ देने लगेंगे. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. निवेश करने वालों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है. संबंधों की बात करें तो पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से चल रहा कोई विवाद दूर हो सकता है. आंख, हड्डी और हृदय संबंधी समस्याओं का कोई पर्मानेंट हल मिल सकता है.
 

---- समाप्त ----
