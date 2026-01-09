scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2026 Rashifal: 13 जनवरी को होगा शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों को 25 दिनों तक रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2026 Rashifal: शुक्र ग्रह धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो सभी राशियों के जीवन पर प्रभाव डालेगा. इस गोचर से कई राशियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं कि उन अनलकी राशियों के बारे में.

मकर संक्रांति पर होगा शुक्र का गोचर (Photo: Nasa)
Shukra Gochar 2026 Rashifal: द्रिक पंचांग के अनुसार, जनवरी 2026 में शुक्र ग्रह अपना पहला बड़ा गोचर करने जा रहे हैं. 13 जनवरी को शुक्र धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. चूंकि शुक्र को धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा और संबंधों का कारक माना जाता है, इसलिए उनका यह राशि परिवर्तन सभी राशियों के जीवन को प्रभावित करेगा. इस गोचर का असर हर किसी के लिए समान नहीं रहेगा. जहां कुछ लोगों को इससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, वहीं तीन राशियों के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, पैसों की कमी महसूस हो सकती है और नौकरी या कारोबार में नुकसान की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में निवेश से जुड़े फैसलों और खर्चो को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सावधानी भरा समय लेकर आ सकता है. धन से जुड़े मामलों में रुकावटें महसूस हो सकती हैं. अचानक खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है. निवेश या बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूरी रहेगा. नौकरी या व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है, वहीं कुछ मामलों में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है. पारिवारिक माहौल में भी तनाव की स्थिति बन सकती है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा. इस समय संयम बनाए रखना. जल्दबाजी से बचना फायदेमंद रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है. कार्यक्षेत्र में देरी, रुकावट या विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है. रिश्तों में भी छोटी-छोटी गलतफहमियां उभर सकती हैं. इस दौरान फिजूलखर्ची पर रोक लगाना और नए निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या करीबी लोगों से सलाह लेना आपको सही दिशा दिखा सकता है.

Advertisement

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर सतर्क रहना होगा. अचानक पैसों की कमी हो सकती है. पहले से बनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. नौकरी और व्यापार में अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें, खासकर तनाव और थकान से बचना जरूरी है. इस समय बड़े खर्च, उधार या नए निवेश से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी.

