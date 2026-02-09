scorecardresearch
 
Shukra Chandra Yuti In Meen Rashi: मार्च में मीन राशि में बनेगी शुक्र-चंद्र युति, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Shukra Chandra Yuti In Meen Rashi: मार्च 2026 में मीन राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति बनने जा रही है. करीब 4 दिन तक चलने वाला यह शुभ संयोग कर्क, धनु और मकर राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ, रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति के संकेत दे सकता है.

शुक्र चंद्र महायुति 2026 (Photo: ITG)
Shukra Chandra Yuti In Meen Rashi: ज्योतिष के अनुसार, जब शुक्र और चंद्र एक ही राशि में आते हैं तो उसे शुभ संयोग माना जाता है. शुक्र प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुखों का कारक है, जबकि चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक माने जाते हैं. मार्च 2026 में कुछ दिनों के लिए ये दोनों ग्रह मीन राशि में साथ आएंगे, जिससे खास युति का निर्माण होगा.

द्रिक पंचांग के मुताबिक, 2 मार्च 2026 को तड़के करीब 1 बजे शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च तक वहीं रहेंगे. 18 मार्च की रात लगभग 11 बजे चंद्रमा मीन राशि में आएंगे और 21 मार्च की सुबह करीब 2 बजे तक वहीं रहेंगे. यानी करीब चार दिनों तक दोनों ग्रह एक साथ मीन राशि में विराजमान रहेंगे. माना जा रहा है कि यह समय कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. तो आइए जानते हैं किन राशियों को इस युति से राहत और लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर राहत देने वाला हो सकता है. कामकाज में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं. घर का माहौल पहले से बेहतर रहेगा. अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो समय साथ दे सकता है. पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन लेकर आ सकता है. करियर में चल रही उलझनें सुलझ सकती हैं. आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. मन हल्का महसूस होगा. निवेश के लिए समय ठीक माना जा सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. परिवार की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह युति आर्थिक मामलों में राहत दे सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खुल सकता है. कर्ज से जुड़ी चिंता कम हो सकती है. निजी जीवन में स्थिरता आएगी. पार्टनर के साथ समझ बेहतर होगी. सेहत में भी सुधार महसूस हो सकता है, खासकर लंबे समय से चल रही थकान या दर्द में आराम मिल सकता है.

