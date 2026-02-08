Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि का नक्षत्र परिवर्तन! 5 महीने बेशुमार पैसा कमाएंगे इन 3 राशियों के लोग

Shani Nakshatra Parivartan 2026: न्याय देव शनि बहुत जल्द नक्षत्र बदलने वाले हैं. शनि देव 17 मई को उत्तराभाद्रपद से रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद शनि 17 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि देव रेवती नक्षत्र में जाने के बाद तीन राशि के जातकों भाग्यशाली बने सकते हैं. इन राशि के जातकों करीब 5 महीने तक रोजगार के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं. आय में अनायास वृद्धि होगी और पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा.

और पढ़ें

सिंह राशि

आपकी आय से जुड़ी परेशानियों खत्म होने वाली हैं. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. कोई बड़ी डील या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है. जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलेगा. नई रणनीति और योजना से सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. सरकारी कार्य जो किसी कारणवश फंसे हुए थे, उनमें गति आएगी. संवाद कौशल में बेहतर रहेंगे. वाणी-व्यवहार में सुधार आने से लोग आपसे जल्दी आकर्षित होंगे. मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा. सेहत में सुधार होगा.

धनु राशि

शनि का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों का भी भाग्य चमका सकता है. जीवन में चल रहे तनाव से राहत पाएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन संबंधी दिक्कतों में कमी आएगी. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नया काम या व्यापार शुरू करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है. आपका आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. पैसों के लेन-देन में बहुत सावधानी से काम करेंगे. विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को भी लाभ मिलेगा.

Advertisement

मकर राशि

शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश अत्यंत शुभ फलदायी साबित हो सकता है. इस दौरान आपको जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. संतान या माता-पिता से जुड़ी किसी बड़ी चिंता से मुक्ति पाएंगे. पैतृक संपत्ति जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, वो आपके पक्ष में आएंगे. किसी पुराने मित्र से शुभ समाचार मिल सकता है. शादी-विवाह में जाने का निमंत्रण आपको मिल सकता है. पुराने दोस्तों की मदद से कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है.

---- समाप्त ----