Shani Ketu 2026: शनि-केतु की जोड़ी 2026 में इस एक राशि को देगी सबसे ज्यादा कष्ट, धन हानि के योग

Shani Ketu 2026: नया साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष सिंह राशि वालों को धन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरूरी होगी. आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

शुक्र-शनि 108 डिग्री कोण पर स्थिति होकर त्रिदशांक योग बना रहे हैं (Photo: Pixabay)
Shani Ketu 2026: नया वर्ष 2026 दस्तक देने वाला है और ज्योतिष गणना के अनुसार यह साल हर राशि के लिए अच्छे-बुरे परिणाम लेकर आने वाला है. अगर बात करें सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि की तो साल 2026 इस राशि के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इन्हें धन, करियर और सेहत से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. ज्योतिषविदों का मानना है कि इस वर्ष की गई छोटी सी लापरवाही भी सिंह राशि वालों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है.

दरअसल, साल 2026 में सिंह राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव तो रहेगा ही. साथ ही साथ, इस राशि में केतु भी चौकड़ी मारकर बैठा रहेगा. 4 दिसंबर को केतु का गोचर कर्क राशि में होगा, लेकिन इससे पहले लगभग पूरे वर्ष केतु सिंह राशि में जमा रहेगा. शनि और केतु का यह दुर्लभ मेल सिंह राशि वालों को कई तरह की परेशानियां दे सकता है.

नौकरी-व्यापार पर असर
करियर और कारोबार के मामले में 2026 सिंह राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. रोजगार संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है. नया काम तलाशने वालों को अपेक्षित सफलता मिलने में समय लग सकता है. जो व्यवसाय या दुकानें अभी तक ठीक चल रही थीं, उनमें अचानक नुकसान या मंदी का सामना करना पड़ सकता है. तेजी से बढ़ता व्यापार किसी कारणवश ठप पड़ सकता है.

धन हानि के बनेंगे योग
इस वर्ष सिंह राशि वालों को आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. निवेश के क्षेत्र में किस्मत का साथ कम मिलेगा. जमीन-जायदाद या शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें. इस वर्ष आपको किसी करीबी शख्स से धोखा मिल सकता है. उधार दिया गया धन वापस मिलने में परेशानी हो सकती है. अचानक आर्थिक नुकसान भी संभव है.

रिश्तों में आएगी खटास
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है. शादीशुदा जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव रहेगा. गृह क्लेश से भी आपकी चिंता बढ़ा सकता है. पिता-पुत्र के संबंधों में खटास आने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद उभर सकते हैं, जो बड़े पारिवारिक झगड़ों को जन्म देंगे. संतान की उन्नति और सुरक्षा भी आपकी चिंता का कारण बनी रहेगी.
 

