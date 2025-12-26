scorecardresearch
 
Shani-Guru Sanyog 2026: साल 2026 में शनि-गुरु का बनेगा महासंयोग! इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani-Guru Sanyog 2026: साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का महासंयोग बनेगा, जो मिथुन, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा. इस संयोग से करियर में प्रमोशन, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक पहचान बढ़ेगी.

नए साल 2026 में शनि देवगुरु बृहस्पति का महासंयोग (Photo: Pixabay)
Shani-Guru Sanyog 2026: नए साल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिनों का समय रह गया है. यह नया साल कई बड़े संयोगों से शुरू होगा जिसमें शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति सर्वोपरि हैं. साल 2026 में शनि और गुरु का महासंयोग बनने जा रहा है. पंचांग के मुताबिक, देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में सिंह राशि में चले जाएंगे, जिससे उनका शनि के साथ विशेष संयोग बनेगा. वहीं, शनि मीन राशि में होंगे और यह गुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली राशि है. इसी युति के कारण गुरु-शनि का महासंयोग बनेगा. इस संयोग से कई राशियों को सैलरी और नौकरी में तरक्की भी प्राप्त होगी. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में शनि-गुरु की महायुति किन राशियों के लिए लाभकारी कहलाएगी. 

मिथुन

शनि-गुरु की युति मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिरता और करियर में मजबूती लेकर आएगी. लंबे समय से जिन योजनाओं पर काम कर रहे थे, अब उनके अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन रहे हैं. बिजनेस में लगातार ग्रोथ होगी. यह समय निवेश में फायदा पाने का है, जिससे आगे चलकर बड़ा लाभ मिल सकता है.

कर्क

कर्क राशि के लिए यह युति मेहनत का फल दिलाने वाली मानी जा रही है. करियर में अटके हुए काम पूरे होंगे. सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. खर्चो पर नियंत्रण बना रहेगा. प्लानिंग के साथ करें सभी कार्यों में लाभ होगा.

कुंभ

कुंभ राशि पर शनि-गुरु का विशेष प्रभाव रहेगा. गुरु के साथ युति बनने से यह समय करियर में स्थिर सफलता और सामाजिक पहचान दिला सकता है. लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, अब उसमें राहत मिलने लगेगी. टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, सोशल वर्क या बड़े संगठनों से जुड़े लोगों के लिए यह युति खास फायदेमंद मानी जा रही है. आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे.

