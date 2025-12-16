scorecardresearch
 
Shani Gochar 2026: 2026 में शनि धारण करेंगे तांबे के पाए, इन 3 राशियों को होगा नौकरी-व्यापार में फायदा

Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत होते ही शनि भी अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं. वर्ष 2026 में शनि कई राशियों में तांबे के पाए धारण करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति, व्यापार में तरक्की हासिल हो सकती है.

शनि के साल 2026 में तांबे के पाए पर चलने से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: Pixabay)
Shani Gochar 2026: 28 नवंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं और 26 जुलाई 2026 तक शनि मीन राशि में इसी अवस्था में बैठे रहेंगे. इसके साथ ही, साल 2026 में शनि कुछ राशियों की कुंडली में तांबे के पाए पर संचरण करेंगे. यह परिवर्तन चंद्र राशि से शनि के 3, 7 और 10वें भाव में तांबे का पाए में बनता है.

शनि का तांबे के पाए पर चलना वैदिक ज्योतिष की एक विशेष अवधारणा है, जो शनि के नववर्ष प्रवेश और संवत्सर फल से जुड़ी होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब नया वर्ष शुरू होता है, तब शनि देव अलग-अलग धातुओं के पाए (पैर) धारण करते हैं- सोना, चांदी, तांबा या लोहा. इन्हीं के आधार पर पूरे वर्ष के शुभ-अशुभ फल बताए जाते हैं. शनि के इस परिवर्तन से कई राशियों को शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी. 

मिथुन

शनि का तांबे के पाए पर चलना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है. दरअसल, शनि इस समय मिथुन राशि के सातवें भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे साल 2026 सुखमय रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में तरक्की हासिल होगी. सैलरी में बढ़ोतरी होगा. पार्टनरशिप करने से भी फायदा होगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी. इस समय भाग्य का साथ प्राप्त होगा. 

कन्या

शनि का तांबे के पाए पर चलना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल माना जा रहा है. बिजनेस व नौकरी में तरक्की हासिल करेंगे. अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. करियर में ऊंचाइयां प्राप्त होने से नौकरी में भी सुख-समृद्धि हासिल होगी. आय में वृद्धि पाएंगे. निवेश के नजरिए से शनि का तांबे के पाए पर चलना बहुत ही लाभान्वित माना जा रहा है.   

मकर

मकर राशि वालों को साल 2026 में शनि की कृपा से काफी धन की प्राप्ति होगी. जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जिससे पराक्रम बढ़ेगा. अपने दुश्मनों पर भी विजय हासिल कर पाएंगे. कोई बड़ा फैसला पक्ष में हो सकता है. परिवार और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. इस अवधि में प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं.



