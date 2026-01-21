Shani Gochar: शनि का राशि परिवर्तन! 2027 में कुंभ सहित इन 3 राशियों के लोग राजा की तरह काटेंगे ऐश

Shani Gochar: ग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी होती है. इसलिए शनि करीब ढाई वर्ष में राशि परिवर्तन करता है. साल 2027 में न्याय देव शनि का राशि परिवर्तन होगा. इस वर्ष शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे. शनि के मेष राशि में जाते ही साढ़ेसाती और ढैय्या का पूरा गणित बदल जाएगा. कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती और सिंह-धनु को ढैय्या के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि मेष राशि में गोचर करते ही शनि देव इन तीन राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं.

सिंह राशि

साल 2027 में शनि के मेष राशि में गोचर करते ही सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैय्या से मुक्ति मिलेगी. ऐसे में आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे. नौकरी और कारोबार की स्थिति में सुधार होगा. धनधान्य की प्राप्ति होगी. आपकी फैसले लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी. मानसिक दबाव कम होगा और पारिवारिक व निजी जीवन में भी शांति-संतुलन बना रहेगा. नए साल 2027 में आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलने लगेगा.

धनु राशि

साल 2027 में होने वाला शनि का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए भी राहत देने वाला साबित हो सकता है. आपकी राशि से भी ढैय्या का प्रभाव हट जाएगा. इसके बाद आपको जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे. पुराने निवेश अचानक लाभ देने लगेंगे. ठप पड़ा कारोबार बार फिर से चल पड़ेगा. करियर से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी और आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं. इस दौरान आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और जीवन में स्थिरता आएगी.

कुंभ राशि

शनि के मेष राशि में जाते ही कुंभ राशि शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हो जाएगी. अच्छी बात ये है कि इस राशि के स्वामी खुद शनि देव ही हैं. साल 2027 आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. कोराबारी धीरे-धारे घाटे से लाभ में आने लगेंगे. नौकरीपेशा जातकों की आय में भी वृद्धि होगी. आपने साढ़ेसाती के कारण जितने भी नुकसान या परेशानियां झेली हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी. आपका मानसिक तनाव, रुकावटें और संघर्ष कम होग. करियर और आर्थिक मामलों में सुधार के योग बनेंगे.

