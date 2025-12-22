Shani Gochar 2026: 2026 में बृहस्पति की राशि में रहेंगे शनि, इन 4 राशियों को होगा खूब धन लाभ

Shani Gochar 2026: शनि ने मार्च 2025 में कुंभ से मीन राशि में गोचर किया था. नए साल 2026 में भी शनि मीन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं. मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं. और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह, धन और नैतिकता का कारक माना जाता है. ज्योतिषविदों की मानें तो 2026 में बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में रहकर गुरु चार राशि वालों को खूब लाभ देंगे.

वृष राशि

शनि का मीन राशि में होना मीन राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है. आपके लिए आमदनी के नए रास्ते बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पेशेवर जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे. व्यापार में तेजी आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. दुकान, फैक्ट्री आदि का प्रचार-प्रसार होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होने की संभावना है.

कर्क राशि

मीन राशि में रहकर शनि कर्क राशि वालों का भी भाग्योदय करेंगे. आपके खर्चों में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी. शनि की अनुकंपा से आपको विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. करियर में आगे बढ़ेंगे. उच्च शिक्षा या नई क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी आपको मिल सकता है. आपका विदेश में रहने, पढ़ने या बसने का सपना पूरा हो सकता है. आत्मविश्वास को बल मिलेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को भी शनि देव सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं. व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है. खासतौर से साझेदारी के व्यापार में विशेष लाभ मिलेंगे. वहीं नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी और बड़ा पद मिल सकता है. न्यायिक मामलों में भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

वृश्चिक राशि

शनि वृश्चिक राशि वालों की रचनात्मक सोच को निखारेगा. आपका आत्मबल मजबूत होगा. प्रेम जीवन और संतान से जुड़ी सुखद खबर मिल सकती है. निवेश और संपत्ति से संबंधित मामलों में फायदा होगा. हालांकि प्रॉपर्टी या किसी अन्य जगह पर निवेश करने से पहले अपने घर-परिवार के लोगों से सलाह जरूर लें. पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है. समाज में आपकी साख और मान-सम्मान बढ़ने के योग बनेंगे.

