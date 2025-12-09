scorecardresearch
 
Shani Asta Uday 2026: अभी उदयवान हैं शनि, 2026 में होंगे अस्त, इन 3 राशियों की होगी तकड़ी कमाई

Shani Asta Uday 2026: शनि इस वक्त मीन राशि में उदयवान हैं. लेकिन नए साल 2026 के तीसरे महीने मार्च में शनि देव अस्त हो जाएंगे. ज्योतिषविदों ने अस्त शनि को तीन राशियों के लिए लाभकारी बताया है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

नए साल 2026 में शनि 13 मार्च को मीन राशि में अस्त होकर तीन राशियों को लाभ देंगे. (Photo: ITG)
Shani Asta Uday 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है. लेकिन शनि हमेशा कर्मों के हिसाब से ही जातकों को फल देते हैं. शनि अभी मीन राशि में मार्गी चाल चल रहे हैं. इस वक्त शनि उदयवान भी है. नए साल 2026 में एक क्षण ऐसा भी आएगा जब शनि अस्त होकर पुन: उदित हो जाएंगे. शनि देव मार्च के महीने में अस्त होंगे और अप्रैल में फिर उदयवान हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि 2026 में शनि कब-कब अस्त और उदयवान होंगे और किन राशियों को लाभ देंगे.

2026 में कब अस्त-उदय होंगे शनि?
नए साल 2026 में मार्च के महीने में शनि अस्त हो जाएंगे. शनि शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को मीन राशि में अस्त होंगे. इसके बाद शनि 41 दिन तक अस्त रहेंगे और फिर बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को पुन: उदयवान हो जाएंगे.

राशियों पर असर

वृषभ राशि
शनि के अस्त और उदय होने की अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकती है. इस दौरान व्यापार से मोटी कमाई होने की संभावना है. योजनाबद्ध तरीके से निवेश करने वालों के लिए यह घड़ी बहुत उत्तम रहने वाली है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर-परिवार का वातावरण भी शांत और सुखद रहेगा.

मिथुन राशि
अस्त-उदय की यह अवधि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बेहद शुभ मानी जा रही है. नौकरी, व्यापार और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इस वक्त किस्मत आपका पूरा साथ देगी. धैर्यवान होकर किए गए आपके अधिकतर निर्णय सही साबित हो सकते हैं. विवाह से जुड़ी योजनाओं के लिए भी यह समय अनुकूल साबित हो सकता है.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस अवधि में आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आने की संभावना है. कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. इस दौरान मेहनतकश लोगों को ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे. प्रेम जीवन में सुधार होगा. दापंत्य जीवन खुशहाल रहेगा. इस समय जमीन-जायदाद से जुड़े निवेश करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी. वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है.

---- समाप्त ----
