Shani Asta In Meen Rashi 2026: होली के बाद मीन राशि में अस्त होंगे शनिदेव, इन 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत

Shani Asta In Meen Rashi 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है. शनि न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारियों से जुड़ा ग्रह है, जिसका असर जीवन के कई अहम क्षेत्रों पर पड़ता है. ज्योतिष के अनुसार, शनि ग्रह उम्र, रोग, संघर्ष, तकनीकी क्षेत्र, नौकरी, सेवक वर्ग, लोहा और तेल जैसे विषयों से जुड़ा होता है. जब भी शनि की चाल या स्थिति में बदलाव आता है, तो इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, होली के बाद 13 मार्च 2026 को शनिदेव शाम 7 बजकर 13 मिनट मीन राशि में अस्त होंगे. लगभग 30 साल बाद शनिदेव एक बड़ी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं. शनि के अस्त होने का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान नौकरी, धन और तरक्की से जुड़े नए मौके मिलने के संकेत हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए शनि का अस्त भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. इस दौरान घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. पैसों से जुड़े अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है. अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. साथ ही इस समय माता के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना सकारात्मक परिणाम दे सकता है. इस समय आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. अचानक धन मिलने के योग बन सकते हैं और व्यापारियों को लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है. जो लोग पढ़ाने, बोलने, मीडिया, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास रहेगा. आपकी बातों में असर बढ़ेगा और लोग आपकी सोच से प्रभावित होंगे.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपकी छवि बेहतर होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास आएगी और जीवनसाथी की तरक्की के योग बन रहे हैं. कारोबार से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ सकती है. लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने के संकेत हैं. साझेदारी से जुड़े कामों में भी लाभ मिल सकता है.

