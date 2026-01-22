Good Luck Signs: घर से निकलते ही दिख जाएं ये चीजें, तो समझ लीजिए होने वाली है तरक्की और धनवर्षा

Good Luck Signs: शकुन शास्त्र के मुताबिक हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे अनुभव भी भविष्य के शुभ या अशुभ बदलावों के बारे में संकेत देते हैं. सुबह-सुबह जब आप घर से बाहर ऑफिस के लिए या किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में मिलने वाली कुछ चीजें यह संकेत देती हैं कि आपका दिन किस तरह से गुजरेगा. आइए उन खास शुभ शकुनों के बारे में जानते हैं .
शिव भक्त
अगर आप घर से बाहर निकलें और रास्ते में संन्यासी या कांवर यात्रा पर जाते शिव भक्त दिखाई दें, तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा माना जाता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, ऐसे समय में मन में भगवान का ध्यान करें और संतों को प्रणाम करें.यह संकेत है कि आपके मानसिक तनाव और कामकाजी परेशानियां अब धीरे-धीरे दूर होने वाली हैं.
सफाई कर्मचारी
सुबह-सुबह सफाई करते हुए किसी कर्मचारी को देखना बहुत शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. अगर आपको कोई सफाई करता दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके करियर में आने वाली बाधाएं अब हटने वाली हैं.आपके नए प्रोजेक्ट सफल होंगे, साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना भी होगी.
सजी-धजी नवविवाहिता
अगर सुबह-सुबह रास्ते में कोई सजी-धजी नवविवाहित महिला या विदा हो रही दुल्हन दिखाई दे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. मान्यताओं में विवाहित महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपकी परेशानियां दूर होंगी, आप आर्थिक रूप से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है.
अर्थी
हिंदू शास्त्रों के अनुसार रास्ते में अर्थी दिखाई देना भी शुभ माना जाता है.अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, तभी रास्ते में शव यात्रा देखें, तो समझ लें कि आपका काम सफल होने वाला है. विशेष रूप से उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली अर्थी आपके लिए सौभाग्य और नए अवसरों के द्वार खोलती है.
ढोलक का दिखना
रास्ते में ढोलक का दिखना या उसकी मधुर थाप सुनाई देना खुशियों का संकेत माना जाता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, ढोलक दिखना आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना जल्द ही पूरी होने का संकेत देती है. यह आपके जीवन में उत्साह और शुभ कामों के होने का भी इशारा करता है.