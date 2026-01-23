scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rahu Shukra Yuti 2026: कुंभ राशि में शुक्र-राहु की युति, 6 फरवरी से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा

6 फरवरी को शुक्र मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 2 मार्च तक वहीं रहेंगे, कुंभ में पहले से राहु और शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. इसलिए कुंभ राशि में शुक्र-राहु की युति बनेगी जो तीन राशियों के लिए भाग्य, धन और सुख के द्वार खोलेगी.

Advertisement
X
शुक्र देव 6 फरवरी से 2 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं. (Photo: ITG)
शुक्र देव 6 फरवरी से 2 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं. (Photo: ITG)

Rahu Shukra Yuti 2026: धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव 6 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. शुक्र इस राशि में 2 मार्च तक रहेंगे. इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरी व अंतिम चरण चल रहा है. इसके अलावा, यहां पाप ग्रह राहु भी बैठा हुआ है. ऐसे में शुक्र के इस राशि में प्रवेश करते ही यहां शुक्र और राहु की युति होगी. यह शुक्र-राहु की युति तीन राशि के जातकों की तकदीर संवार सकती है. आइए जानते हैं कि शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में शुक्र और राहु का मिलन किन तीन राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है.

वृष राशि
शुक्र-राहु की युति वृषभ राशि वालों की उन्नति का संकेत दे रही है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी भी खूब मुनाफा कमाएंगे. वहीं, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इस दौरान आपका खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है, लेकिन ये खर्च आपके आराम और सुख-सुविधाओं पर होगा. बड़े या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है. स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

वृश्चिक राशि
राहु-शुक्र की युति वृश्चिक राशि वालों को भी लाभान्वित करने वाली है. आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. धन की आवक बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी. आपको सुख-सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं. नया घर-मकान, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी भी संभव है. पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पैतृक मामलों से लाभ मिलने के संकेत हैं. इस दौरान आपके घर में त्योहार जैसा माहौल रहेगा. फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Ardha Kendra Yog 2026
शुक्र-शनि का अर्ध केंद्र योग, 28 जनवरी से बढ़ने वाली है इन 3 राशियों की कमाई
shukra gochar 2026
6 फरवरी को शुक्र करेंगे शनि के घर में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगी अपार धन की प्राप्ति
budhaditya laxmi narayana rajyog
बुध ने बनाए 2 शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों को होने वाला है धन लाभ
Shukra Gochar 2026
शनि की राशि में शुक्र का गोचर, कल से इन 3 राशियों के शुरू हो रहे अच्छे दिन
Labh Drishti Yog 2026
मकर संक्रांति पर 100 साल बाद लाभ दृष्टि योग, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन
Advertisement

कुंभ राशि
शुक्र-राहु की युति आपकी राशि में ही बनने वाली है. ऐसे में कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं. आय में वृद्धि होगी और खर्च-निवेश पर कंट्रोल रहेगा. आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने वाले हैं, जिससे घर-परिवार के लोग और कार्यस्थल पर सहकर्मी खुश रहेंगे. साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ अधिक होगा. कुल मिलाकर यह समय करियर और निजी जीवन में संतुलन और स्थिरता का संकेत दे रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement