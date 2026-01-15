Rahu Budh 2026 Yuti: कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु-बुध की युति, इन 3 राशियों का आने वाला है गोल्डन टाइम

Rahu Rashifal Mercury Transit: ग्रहों के राजकुमार बुध 15 दिन में दो बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं. बुध पहले 17 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 4 फरवरी को उनका गोचर कुंभ राशि में होगा. गौर करने वाली बात यह है कि इस राशि में पाप ग्रह राहु पहले से बैठा हुआ है. ऐसे में बुध और राहु की करीब 18 साल बाद कुंभ राशि में युति होने वाली है. ज्योतिषविदों का कहना है कि बुध-राहु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए अनुकूल दिख रहा है. ऐसे में 4 फरवरी के बाद तीन राशियों को इस युति के शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

और पढ़ें

मेष राशि

राहु-बुध का यह संयोग मेष राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. इस राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों अचानक धन लाभ मिल सकता है. आपके बैंक-बैलेंस में अचानक से बढ़ोतरी होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को मुनाफा कमाने के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं. मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. धैर्यपूर्वक किए गए प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. घर-परिवार में सब कुशल-मंगल रहने वाला है. तनाव, चिंता से मुक्त रहेंगे.

मिथुन राशि

बुध-राहु की यह युति मिथुन राशि वालों के लिए भी शुभ संकेत दे रही है. करियर में लंबे समय से किया जा प्रयास अब रंग ला सकता है. आय में वृद्धि और पदोन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं. करियर में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी. जिन लोगों की तबियत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी, उन्हें आराम मिल सकता है. घर में किसी करीबी अतिथि की दस्तक हो सकती है.

Advertisement

कुंभ राशि

राहु-बुध की युति कुंभ राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकती है. धनधान्य के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिल सकता है. कुछ लोग संपत्ति खरीदने का मन बना सकते हैं. नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा लग रहा है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. इस दौरान प्रेम जीवन में भी मधुरता और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं.

---- समाप्त ----