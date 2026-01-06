scorecardresearch
 
Rahu 2026: राहु की बढ़ी ताकत! 18 साल बाद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों पर अगले 100 दिन भारी

साल 2026 में राहु अपनी युवावस्था में आ गया है. यह संयोग करीब 18 साल बाद बना है. इस अवस्था में राहु की ताकत कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में ज्योतिषविदों ने चार राशि वालों को 15 अप्रैल तक संभलकर रहने की सलाह दी है.

जब भी किसी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, तब उसे युवावस्था में समझा जाता है.
Rahu 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को पाप ग्रह माना गया है. राहु एक शक्तिशाली और रहस्यमय ग्रह है. साल 2026 में राहु अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुका है. ऐसे में राहु की ताकत काफी बढ़ चुकी है. दरअसल, जब भी किसी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, तब उसे युवावस्था में समझा जाता है. राहु 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री पर था और 15 अप्रैल 2026 तक वो 12 डिग्री पर होगा. यानी तकरीबन अगले 100 दिन राहु अपनी पूरी ताकत का असर दिखा सकता है. ज्योतिषविदों की मानें तो राहु का यह प्रभाव चार राशियों को नुकसान दे सकता है.

मेष राशि
ग्रहों के सेनापति मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और ज्योतिष में इसे राहु का शत्रु ग्रह माना जाता है. ऐसे में राहु का प्रभाव बढ़ने से मेष राशि वालों को नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. धनधान्य में कमी आ सकती है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी आपको बजट बिगाड़ सकती है. संतान पक्ष से भी चिंतित रहेंगे.

कर्क राशि
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इन्हें भी राहु का शत्रु माना गया है. राहु के युवावस्था आने से कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी बरतनी होगी. आर्थिक मोर्चे पर मुनाफा जुटाने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने होंगे. सेहत में गिरावट आ सकती है. दोस्त-रिश्तेदारों से धोखा मिल सकता है.

सिंह राशि
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और ये भी राहु के शत्रु हैं. राहु की ताकत बढ़ने से सिंह राशि वालों पर भी मुसीबत आ सकती है. अपनी गाढ़ी कमाई का आपको बहुत ख्याल रखना होगा. खर्च-निवेश के मामलों में नुकसान हो सकता है. आत्मविश्वास में कमी आने से करियर में बड़े मौके हाथ से निकल सकते हैं.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं. राहु की युवावस्था इस राशि के जातकों के लिए भी प्रतिकूल दिखाई पड़ रही है. इन्हें अपयश का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अपने मान-सम्मान को बचा पाना आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. साथ ही धनधान्य में कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको घेर सकती हैं.

