Planetery War 2026: जनवरी 2026 के आखिरी में ये ग्रह मचाएंगे उथल-पुथल, इस 1 राशि पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Planetery War 2026: 2026 के जनवरी में बुध और शुक्र के बीच ग्रह-युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इस दौरान रिश्तों में तनाव, गलतफहमियां और निर्णय लेने में दुविधा की स्थिति भी बन सकती है.

बुध शुक्र युति 2026 (Photo: ITG)
Planetery War 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का जीवन पर गहरा असर माना गया है. जब एक ही राशि में दो या उससे ज्यादा ग्रह बहुत पास-पास आ जाते हैं और उनकी ताकत लगभग बराबर होती है, तो उस स्थिति को ग्रह-युद्ध कहा जाता है. ऐसी अवस्था को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे ग्रह अपनी सकारात्मक शक्ति खोने लगते हैं और अच्छे परिणाम देने में कमजोर हो जाते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 लगभग 2.5 दिन तक बुध और शुक्र में युद्ध की स्थिति बन सकती है. इसका असर सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ सकता है, लेकिन कुछ राशियों को इस दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन रह सकता है. घर-परिवार और जीवनसाथी से जुड़े मामलों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए बातचीत में संयम जरूरी है. धन या संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. 28 जनवरी के बाद बुध और शुक्र के आपसी टकराव का असर प्रेम और रिश्तों पर पड़ सकता है. 

तुला राशि
जनवरी 2026 में तुला राशि के लोगों को फैसले लेने में परेशानी हो सकती है. मन बार-बार दुविधा में रहेगा, जिससे रिश्तों में भी तनाव आ सकता है. 28 जनवरी के बाद बुध-शुक्र का ग्रह-युद्ध दोस्ती और प्रेम से जुड़े मामलों में उलझन बढ़ा सकता है. इस दौरान निवेश या यात्रा से जुड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. ध्यान और साधना से मन को स्थिर रखा जा सकता है.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह समय मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां और भावनात्मक बातें आपको परेशान कर सकती हैं. 28 जनवरी के बाद बनने वाला ग्रह-युद्ध प्रेम, सुंदरता और रिश्तों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है. नए काम, निवेश या यात्रा में जल्दबाजी से बचना जरूरी है. नियमित ध्यान और मंत्र जाप से मन को संतुलन मिलेगा.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. घर और प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. 28 जनवरी के बाद बुध और शुक्र की टकराहट सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. किसी भी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह विचार करें. ध्यान, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगी.

