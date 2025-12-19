Panchgrahi Yog 2026: नए साल 2026 में बनेगा पंचग्रही राजयोग, जनवरी से इन 7 राशियों का चमकेगा भाग्य

Panchgrahi Yog 2026: नया वर्ष 2026 शुरू होते ही कई योगों और संयोगों का निर्माण करने जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीदें बन रही हैं. दरअसल, जनवरी के मध्य में ऐसा ही एक शुभ संयोग बनने जा रहा है जिसको पंचग्रही योग कहा जाता है. माना जा रहा है कि यह पंचग्रही योग एक ही राशि में बनेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, मकर राशि में 13 जनवरी से 18 जनवरी तक ग्रहों की छड़ी लगी रहेगी. 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्यदेव भी मकर राशि में जाएंगे, 16 जनवरी मंगल भी इसी राशि में जाएंगे, 17 जनवरी को बुध भी चले जाएंगे और 19 जनवरी को चंद्रमा के मकर राशि में जाते ही 5 ग्रह एकसाथ युति का निर्माण करेंगे. जिसको ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रही योग कहा गया है. चलिए जानते हैं कि नए साल 2026 में बनने जा रहे पंचग्रही योग से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ

पंचग्रही योग से करियर में बड़ा बदलाव संभव है. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.

मिथुन

आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को नई डील मिल सकती है. रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है और नेटवर्किंग से फायदा होगा.

कर्क

मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है. नेतृत्व क्षमता निखरेगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

सिंह

पंचग्रही योग से पुराने तनाव कम होंगे. करियर में स्थिरता आएगी और पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा. निवेश से लाभ संभव है.

तुला

मेहनत का पूरा फल मिलने का समय है. नौकरी और बिजनेस दोनों में ग्रोथ दिखेगी. सेहत में सुधार और मानसिक स्पष्टता रहेगी.

धनु

धनु राशि वालों के लिए पंचग्रही योग भाग्य का साथ लेकर आ रहा है. शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी. नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

मकर

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग बदलाव और उन्नति का संकेत देता है. नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका मिल सकती है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा.

