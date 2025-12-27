scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Panchgrahi Yog 2026: शनि की राशि में पंचग्रही योग, 2026 इन 4 राशियों के लाने वाला है अच्छे दिन

Panchgrahi Yog 2026: 18 जनवरी को जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब यह पंचग्रही योग बनेगा. सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इस राशि में पहले से विराजमान रहेंगे. साल 2026 का यह पहला पंचग्रही योग चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ दे सकता है.

Advertisement
X
नववर्ष के पहले ही महीने मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा (Photo: ITG)
नववर्ष के पहले ही महीने मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा (Photo: ITG)

Panchgrahi Yog 2026: नया साल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ चार दिन बाकी रह गए हैं. नववर्ष के पहले ही महीने मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा, जो कि शनि के स्वामित्व वाली राशि है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 18 जनवरी 2026 को जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब यह पंचग्रही योग बनेगा. सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इस राशि में पहले से विराजमान रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह साल का पहला पंचग्रही योग है, जो कि चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ दे सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
पंचग्रही योग वृषभ राशि के जातकों को खूब लाभ देगा. आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं और पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता और मजबूती लेकर आएगा. लंबे समय से की जा रही मेहनत अब सकारात्मक परिणाम देगी. पारिवारिक माहौल संतुलित बना रहेगा और भविष्य को लेकर आपकी सोच अधिक सकारात्मक और भरोसेमंद होगी.

कर्क राशि
पंचग्रही योग से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है. क्रिएटिव फील्ड और और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और संतान से जुड़ा कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

shukra yam yuti dwi dwadash yog 2025
क्या है लाभ दृष्टि राजयोग? जो नए साल में इन 3 राशियों को बनाएगा भाग्यशाली
शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है.
2026 में शनि–गुरु का अद्भुत महासंयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
Shani Rahu Mangal Yuti 2026
नए साल में पापी ग्रह राहु बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों के आएंगे अच्छे दिन
This planetary conjunction is considered very beneficial for those born under the sign blessed by Venus and Saturn.
साल के अंत में बुध–यम बनाएंगे दशांक योग, इन 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ
new year 2026 rashifal
4 अद्भुत संयोग! लाभकारी होगी नए वर्ष की शुरुआत, ये 3 राशियां रहेंगी लाभकारी

तुला राशि
पंचग्रही योग नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के रास्ते खोलेगा. करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान तीनों क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन संभव हैं. साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है और नए समझौते या कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकते हैं. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. जीवन की दिशा अधिक स्पष्ट नजर आएगी.

Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वालों की आय में धीरे-धीरे सुधार होगा. पैसों के मामले में लंबे समय से चल रहा कोई विवाद दूर होने वाला है. इस अवधि में आप सोना, चांदी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. आगे की योजनाएं अधिक मजबूत और व्यवस्थित होंगी. इस योग के कारण सामाजिक सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement