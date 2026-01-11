Panchgrahi Yog 2026 Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर बनेगा पावरफुल पंचग्रही योग, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम

Panchgrahi Yog 2026 Makar Sankranti: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के विशेष संयोग को बेहद प्रभावशाली माना जाता है. वर्ष 2026 की मकर संक्रांति केवल पर्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद बनने वाला एक दुर्लभ पंचग्रही योग कई राशियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके कुछ ही दिनों बाद, 19 जनवरी को सूर्य के साथ मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी मकर राशि में एकत्र होकर पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे. यह संयोग शक्ति, धन, बुद्धि, भावनाओं और सौभाग्य का अद्भुत संगम माना जा रहा है, जो विशेष रूप से तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह योग सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा क्योंकि यह आपके लग्न भाव में बन रहा है. इससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आएगा.सूर्य और मंगल की उपस्थिति आपको साहसी और निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, वहीं बुध और शुक्र आपकी वाणी, सोच और सामाजिक छवि को मजबूत करेंगे. चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा.करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन या नई नौकरी के योग भी बन रहे हैं. व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का है. स्वास्थ्य में सुधार होगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.

तुला राशि



तुला राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, जो सुख-सुविधा, घर, वाहन और पारिवारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है.इस योग के प्रभाव से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. लंबे समय से प्रॉपर्टी, मकान या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है.माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी. शुक्र और बुध की कृपा से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. नौकरीपेशा लोगों को स्थान परिवर्तन या मनचाही जगह पर काम करने का अवसर मिल सकता है.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए यह योग भाग्य भाव में बन रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है. इस दौरान किस्मत आपका पूरा साथ देगी.अटके हुए काम अचानक पूरे हो सकते हैं. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, विदेश यात्रा और उच्च पद से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे और निवेश से फायदा होगा. गुरुजनों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी.

