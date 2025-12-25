Panchgrahi Yog 2026: नए साल 2026 में शनि की राशि में बनेगा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

Panchgrahi Yog 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से जनवरी 2026 के बीच का समय बहुत ही संवेदनशील रहने वाला है. इस दौरान शनि की राशि मकर में एक साथ कई ग्रहों की मौजूदगी से एक शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण योग बन रहा है. दरअसल, 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक ही राशि मकर में एकत्र होंगे, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा. हालांकि यह योग सिर्फ तीन दिनों के लिए सक्रिय रहेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा का असर कुछ लोगों पर काफी आगे तक महसूस किया जा सकता है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस संयोग का प्रभाव जनवरी के आखिरी दिनों तक बना रह सकता है, जिससे कुछ राशियों को मानसिक दबाव, कामकाज में रुकावट या आपसी मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. अब आइए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में जिनको इस योग से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

मिथुन

मेष राशि वालों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से थोड़ा भारी रह सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. वरिष्ठों के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए बोलचाल और व्यवहार में संयम रखना जरूरी है. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में भी खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का खास ध्यान रखें.

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग रिश्तों में तनाव ला सकता है. दांपत्य जीवन या पार्टनरशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. सेहत के मामले में भी लापरवाही न करें, खासकर पेट और नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. इस समय धैर्य रखना और बातचीत से मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग पारिवारिक मामलों में परेशानी बढ़ा सकता है. घर में किसी बात को लेकर तनाव या बहस की स्थिति बन सकती है. मन थोड़ा अशांत रहेगा, जिससे काम में मन नहीं लगेगा. जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. आर्थिक लेन-देन में भी सावधानी बरतना जरूरी है.

