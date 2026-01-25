scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Panchgrahi Yog 2026: बनने वाला है पावरफुल पंचग्रही योग, कुंभ समेत इन राशियों को मिलेगी हर क्षेत्र में तरक्की

Panchgrahi Yog 2026: पंचग्रही योग में शामिल ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु—में से कोई भी पांच ग्रह हो सकते हैं. लेकिन जब इसमें सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे प्रभावशाली ग्रह शामिल होते हैं, तो यह योग अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है.

Advertisement
X
सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु योग
सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु योग

Panchgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 का फरवरी महीना बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान एक साथ पांच बड़े ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु एक ही राशि में एकत्र होकर दुर्लभ पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे. यह शक्तिशाली योग शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि में बनेगा, जिसका असर व्यक्तिगत जीवन से लेकर करियर, धन और संबंधों तक साफ तौर पर देखने को मिलेगा. यह समय कुछ राशियों के लिए तरक्की, मान-सम्मान और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है.  खासतौर पर सिंह, मेष और कुंभ राशि वालों के लिए यह योग बेहद शुभ संकेत दे रहा है. 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बनेगा. यह भाव साझेदारी, विवाह और व्यावसायिक संबंधों से जुड़ा होता है. इस दौरान जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नई पार्टनरशिप से बड़ा फायदा हो सकता है. रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे .समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. कुल मिलाकर यह समय रिश्तों और करियर दोनों के लिए लाभदायक रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Mercury-Venus transit
कुंभ राशि में शुक्र गोचर से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 5 राशियां होंगी लकी
February Sun Transit 2026
फरवरी में सूर्य ग्रह का बैक टू बैक 3 बार गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
Shani Vakri 2025, Mercury Vakri July 2025, Rahu Ketu Vakri Sawan,
आज से केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू, मार्च तक इन 4 राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Shukra shani shubh yog
शनि -बुद्ध बनाएंगे अद्भुत अर्धकेन्द्र योग, 3 राशियों को नौकरी बिजनेस में तरक्की के योग
Trigrahi Yog
4 फरवरी से कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा, 3 राशियों के भाग्य में होगा बड़ा बदलाव

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह योग आपकी कुंडली के इनकम और लाभ स्थान में बन रहा है, जो इसे बेहद शुभ बनाता है. इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में मुनाफ़ा बढ़ेगा. बड़े लोगों से संपर्क बनेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. भविष्य को लेकर योजनाएं सफल होंगी. 

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग लग्न भाव यानी स्वयं पर प्रभाव डालेगा. इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व निखरेगा .लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. करियर में तेजी से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. नई नौकरी, पदोन्नति या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. जो काम लंबे समय से अटके थे, वे अब पूरे होंगेस्वास्थ्य में सुधार आएगा. मानसिक रूप से आप अधिक मजबूत महसूस करेंगे.  यह समय खुद को साबित करने और जीवन में बड़ा बदलाव लाने का है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement