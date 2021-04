Aaj Ka Panchang: पंचांग 22 अप्रैल 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 22 अप्रैल 2021 , गुरुवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1942, शर्वरी

पूर्णिमांत - चैत्र

अमांत - फाल्गुन



हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन है.

सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चन्द्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी

नक्षत्र: आश्लेषा

आज का दिशाशूल: दक्षिण दिशा ।

आज का राहुकाल: 2:00 PM – 3:36 PM तक।

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:04 AM

सूर्यास्त - 6:46 PM

चन्द्रोदय - Apr 22 2:00 PM

चन्द्रास्त - Apr 23 3:22 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 06:38 AM – 08:15 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:28 AM – 05:16 AM

योग

गण्ड - Apr 21 06:42 PM – Apr 22 05:01 PM

वृद्धि - Apr 22 05:01 PM – Apr 23 02:39 PM

गण्डमूल नक्षत्र

1. Apr 21 07:59 AM – Apr 22 08:15 AM (Ashlesha)

2. Apr 22 08:15 AM – Apr 23 07:42 AM (Magha)