Nostradamus 2026: US का वेनेजुएला पर अटैक... 2026 में युद्ध को लेकर नास्त्रेदमस ने की हैं 4 डरावनी भविष्यवाणी

नए साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिससे वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है. 3 जनवरी की रात अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हवाई हमला किया. इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया. इस घटनाक्रम को नए साल 2026 के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है. बता दें कि साल 2026 शुरू होने से पहले ही फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थीं, जिसमें एक बड़े युद्ध का जिक्र था. इस भविष्यवाणी में 2026 को लेकर युद्ध से जुड़ी चार महत्वपूर्ण बातें कही गई थीं.

1.तीसरा विश्व युद्ध

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर ऐसे हालात बनेंगे जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं. धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हर ओर हिंसा होगी. इंसान एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाएगा. यह युद्ध मानव सभ्यता को विनाश की ओर लेकर जा सकता है. हाल ही में हमने ऐसा उदाहरण रशिया और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध में भी देखा है.

2. रात के अंधेरे में ‘मधुमक्खियों’ का हमला

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी हमला होगा. इसमें ‘मधुमक्खियों के झुंड’ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां मुधुमक्खियों का अर्थ सचमुच की मधुमक्खियों से नहीं है. बल्कि योजनाबद्ध तरीके से छिपकर रात के अंधेरे में हमला करने से है. अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बिल्कुल इसी अंदाज में कार्रवाई की है.

3. सात महीने तक चलने वाला युद्ध

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में सात महीने तक चलने वाले किसी बड़े युद्ध का जिक्र भी मिलता है. इस भविष्यवाणी के अनुसार, इस युद्ध में बहुत जान-माल की हानि होगी. इस दौरान दो बड़े वैश्विक नेताओं के बीच टकराव हो सकता है जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं.

4. समुद्री मोर्चे पर टकराव की आशंका

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में समुद्र में एक विशाल जहाज डूबने और विनाशकारी युद्ध का जिक्र भी किया गया है. समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर तनाव के कारण अनाज की कमी होगी और महंगाई आसमान छूएगी. इस आर्थिक दबाव में किसी राजनीतिक पार्टी या बड़े नेता का पतन हो सकता है.

