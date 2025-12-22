New Year 2026 Rashifal: सूर्य का साल है 2026, जानें किस राशि के लोग होंगे अमीर और किसे होगी धन हानि

साल 2026 सूर्य का वर्ष है. ज्योतिष में सूर्य को पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है. ज्योतिषविदों की मानें तो नया वर्ष 2026 कई मोर्चे पर जातकों लाभ दे सकता है. राहत पहुंचा सकता है. लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होंगे, जहां लोगों को दुख और निराशा का सामना करना पड़ सकता है. नया वर्ष कुछ जातकों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा. तो कुछ लोगों को सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने होंगे. आइए जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए नया वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है.

मेष- यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिखता है. हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या से परेशानी होगी. धन की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी. संपत्ति का लाभ हो सकता है. इस वर्ष करियर मध्यम रहेगा. हालांकि करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है. धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी. शनि देव की उपासना करना लाभकारी होगा.

वृष- इस वर्ष स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. धन और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. इस वर्ष आप नया वाहन खरीद सकते हैं. करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा. इस वर्ष रिश्तों के लिए ज्यादा परेशान न हों. अविवाहितों का विवाह हो सकता है. बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जाप करें.

मिथुन- इस वर्ष स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है. पेट की समस्याओं का ध्यान रखना होगा. आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी. संपत्ति लाभ के योग इस वर्ष बन रहे हैं. करियर की स्थिति ठीक रहेगी. स्थान परिवर्तन हो सकता है. पूरे वर्ष बृहस्पति के मंत्र का जाप करें. नियमित दान करते रहें.

कर्क- इस वर्ष स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा. मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा. वाहन और धन का लाभ बना रहेगा. करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें. शनिवार को दान करते रहें.

सिंह- इस वर्ष स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें. चोट चपेट और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति बन रही है. आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी. हालांकि संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं. करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. पूरे वर्ष शनि देव की उपासना करें. शनिवार को दान करते रहें.

कन्या- स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहेगा. हृदय संबंधी समस्या और बुखार की समस्याओं से बचें. धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. पर कुल मिलाकर आप बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे. नए काम की शुरुआत हो सकती है. नौकरी की स्थितियां मध्यम रहेंगी. पूरे वर्ष शनि देव की उपासना करें. सूर्य सम्बन्धी वस्तुओं का दान करें.

तुला- स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष सुधार होगा. धीरे-धीरे स्थितियों में सुधार होता जाएगा. इस वर्ष नए कार्य में लाभ की स्थितियां बन रही है. कर्ज और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. करियर की स्थिति काफी अच्छी रहेगी. नौकरी और व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी. नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करें. बृहस्पतिवार को केले का दान करें.

वृश्चिक- इस वर्ष स्वास्थ्य मध्यम दिखाई देता है. छोटी छोटी समस्याएं परेशान करेंगी. किसी शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है. आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता जाएगा. रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा. पूरे वर्ष सात्विकता बनाए रखें. अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करें.

धनु- यह वर्ष आपकी सेहत में समस्याएं दे सकता है. आपको छाती, हृरदय और रक्तचाप का ध्यान रखना चाहिए. व्यर्थ की चिंता और अवसाद जैसी स्थिति बन सकती हैं. धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी. करियर में बड़ा बदलाव और स्थान परिवर्तन दिख रहा हैं. नए व्यवसाय की शुरुआत से बचें. पूरे वर्ष शनि देव की उपासना करें. नियमित रूप से शनिवार को दान करें.

मकर- इस वर्ष स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा. पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. वर्ष की शुरुआत में स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग हैं. करियर की स्थिति मध्यम रहेगी. हालांकि आप वर्षभर आराम से काम कर पाएंगे. पूरे वर्ष बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करें. हर बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करें.

कुंभ- इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा. स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरंदाज न करें. जीवनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. पर कोई न कोई संपत्ति अवश्य खरीदेंगे. करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है. पूरे वर्ष भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करें.

मीन- इस वर्ष स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याएं हो सकती हैं. हड्डियों, नसों और चोट की समस्या से बचना होगा. धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा. धन की समस्या रहेगी. लेकिन सहायता से हल होती जाएगी. करियर में उतार चढ़ाव रहेगा. स्थान परिवर्तन हो सकता है. पूरे वर्ष शिव जी की उपासना करें. शनिवार को दान अवश्य करें.

