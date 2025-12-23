New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 का पहला महीना इन राशियों के लिए होगा लाभकारी, बनेगा ये दुर्लभ संयोग

New Year 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की चाल बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है. जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है. यह गोचर और परिवर्तन आर्थिक, सेहत, धन और करियर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव करते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 के पहले महीने में कई सारे योगों का निर्माण होने जा रहा है. 10 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होंगे और उससे प्रतियुति योग का निर्माण करेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में प्रतियुति योग बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है. वैदिक ज्योतिष में गुरु-सूर्य की मित्रता बहुत ही गहरी मानी जाती है और यह युति हर राशि के लिए लाभकारी भी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं कि नए साल में गुरु-सूर्य द्वारा बनने जा रही प्रतियुति योग से किन राशियों को धन-दौलत की प्राप्ति होगी.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह योग करियर में आगे बढ़ने के मौके लाएगा. नौकरी में मेहनत साफ नजर आएगी, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात चल सकती है. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट या नई डील मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन खर्चो पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

सिंह

सिंह राशि पर इस योग का प्रभाव काफी पॉजिटिव रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. जो लोग सरकारी नौकरी, राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. परिवार में भी आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जिससे आत्मसम्मान बढ़ेगा.

तुला

तुला राशि के लिए यह समय भाग्य को चमकाने वाला साबित हो सकता है. रुके हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद है. शिक्षा, रिसर्च, विदेश से जुड़े काम या यात्रा के योग बन रहे हैं. करियर को लेकर लिया गया कोई पुराना फैसला अब सही साबित हो सकता है.

धनु

धनु राशि वालों को इस योग से मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की राहत मिल सकती है. लंबे समय से चल रही उलझनें धीरे-धीरे सुलझेंगी. निवेश या बचत से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर अच्छा फायदा हो सकता है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मन शांत रहेगा.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु-सूर्य का प्रतियुति योग बुद्धि और संवाद क्षमता को मजबूत करेगा. नौकरी में आपकी बातों और आइडियाज को सराहा जाएगा. मीडिया, लेखन, शिक्षा या सेल्स से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. आर्थिक रूप से धीरे-धीरे सुधार होगा और नई आय के स्रोत बनने के योग हैं.

