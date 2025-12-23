scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 का पहला महीना इन राशियों के लिए होगा लाभकारी, बनेगा ये दुर्लभ संयोग

New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 में ग्रहों की चाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी. खासकर 10 जनवरी को गुरु और सूर्य के बीच बनने वाला प्रतियुति योग कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. यह योग आर्थिक, स्वास्थ्य और करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

Advertisement
X
नए साल 2026 के पहले महीने में गुरु सूर्य की युति से कई राशियों की किस्मत चमकेगी (Photo: ITG)
नए साल 2026 के पहले महीने में गुरु सूर्य की युति से कई राशियों की किस्मत चमकेगी (Photo: ITG)

New Year 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की चाल बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है. जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है. यह गोचर और परिवर्तन आर्थिक, सेहत, धन और करियर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव करते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 के पहले महीने में कई सारे योगों का निर्माण होने जा रहा है. 10 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होंगे और उससे प्रतियुति योग का निर्माण करेंगे. 

ज्योतिष शास्त्र में प्रतियुति योग बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है. वैदिक ज्योतिष में गुरु-सूर्य की मित्रता बहुत ही गहरी मानी जाती है और यह युति हर राशि के लिए लाभकारी भी मानी जाती है. तो आइए जानते हैं कि नए साल में गुरु-सूर्य द्वारा बनने जा रही प्रतियुति योग से किन राशियों को धन-दौलत की प्राप्ति होगी. 

मेष

सम्बंधित ख़बरें

मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
मकर राशि वाले पेशेवर मोर्चे लाभ पाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मंगलवार के दिन कर्क राशि वाले व्यापार में पाएंगे मुनाफा, जानें अन्य राशियों का हाल
मकर राशि वाले नए काम की शुरुआत, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि वाले बहस-विवाद से बचें, जानें क्या कहती आज आपकी राशि

मेष राशि वालों के लिए यह योग करियर में आगे बढ़ने के मौके लाएगा. नौकरी में मेहनत साफ नजर आएगी, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात चल सकती है. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट या नई डील मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन खर्चो पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

सिंह

सिंह राशि पर इस योग का प्रभाव काफी पॉजिटिव रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. जो लोग सरकारी नौकरी, राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. परिवार में भी आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जिससे आत्मसम्मान बढ़ेगा.

Advertisement

तुला

तुला राशि के लिए यह समय भाग्य को चमकाने वाला साबित हो सकता है. रुके हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद है. शिक्षा, रिसर्च, विदेश से जुड़े काम या यात्रा के योग बन रहे हैं. करियर को लेकर लिया गया कोई पुराना फैसला अब सही साबित हो सकता है.

धनु

धनु राशि वालों को इस योग से मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की राहत मिल सकती है. लंबे समय से चल रही उलझनें धीरे-धीरे सुलझेंगी. निवेश या बचत से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर अच्छा फायदा हो सकता है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मन शांत रहेगा.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए गुरु-सूर्य का प्रतियुति योग बुद्धि और संवाद क्षमता को मजबूत करेगा. नौकरी में आपकी बातों और आइडियाज को सराहा जाएगा. मीडिया, लेखन, शिक्षा या सेल्स से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. आर्थिक रूप से धीरे-धीरे सुधार होगा और नई आय के स्रोत बनने के योग हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement