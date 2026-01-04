New Year 2026 Prediction: 2026 में सूर्य-मंगल-गुरु की स्ट्रॉन्ग पोजिशन, 5 बड़े ज्योतिषविदों ने बताया कितना शुभ है नया साल

New Year 2026 Prediction: घर की दीवार पर टंगा कैलेंडर बदल चुका है. साल 2026 ने दस्तक दे दी है. यह सूर्य का साल है. बहुत से लोग कामना कर रहे हैं कि यह वर्ष 2025 की तरह भारी न हो. 2026 वो सारी खुशियां लेकर आए, जो 2025 में लोगों को न मिल सकीं. लेकिन ऐसी ख्वाहिशें तभी सच हो पाती हैं, जब ग्रह-नक्षत्रों की चाल अनुकूल हो. आइए देश के बड़े ज्योतिषिवदों से जानते हैं कि नए साल 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल क्या कह रही है और यह वर्ष लोगों के लिए कैसा दिखाई दे रहा है.

शैलेंद्र पांडेय, ज्योतिषिवद

2025 और 2026 की तुलना करें तो 2026 उतना भारी वर्ष नहीं है, जितना 2025 था. भारतीय संवत के हिसाब से साल 2026 के राजा बृहस्पति और मंगल मंत्री हैं. ऐसे में कुछ बड़े परिवर्तन देश-दुनिया में दिखेंगे. सत्ता या राजनीति के गलियारों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. हालांकि यह वर्ष 2025 नेगेटिव तो नहीं होगा. करियर, व्यापार या सेहत के मोर्चे पर लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है.

वाई राखी, टैरो कार्ड रीडर

कोई भी नया वर्ष न तो पूरी तरह खराब होता है और न ही पूरी तरह अच्छा होता है. 2025 भी पूरी तरह से खराब नहीं था. बहुत लोगों के घर बने. महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता. भारत के निर्णय बहुत कारगर रहे. पहलगाम जैसी निंदनीय घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत और दबदबा देखा. नए साल 2026 भी ऐसा ही मिलाजुला हो सकता है. पेशेवर मोर्चे पर लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पिता की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है. लेकिन यह न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत का साल है.

इस वर्ष लोगों में एक अलग सी ऊर्जा, आत्मबल और आत्मविश्वास दिखाई देगा. नया काम या स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए यह समय अनुकूल दिख रहा है. आपकी नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. हालांकि राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भारत से अमेरिका तक आपको ये दिखाई देगा. एजुकेशन सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

प्रवीण मिश्र, ज्योतिषविद

नया साल 2026 कई मामले में बहुत बेहतर होगा. इस साल तीन ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे. बृहस्पति नए विक्रम संवत के राजा होंगे. मंगल मंत्री की भूमिका में होंगे. और अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 का अंक 1 होने के कारण यह सूर्य का वर्ष है. यानी इस वर्ष तीन बड़े ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं. ऐसे में हमारे जीवन में जो परेशानियां 2025 में थीं, वो काफी हद तक कम होंगी. इससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय में वृद्धि संभव है. कमाई के साधन बढ़ेंगे. करियर और निजी जीवन के लिहाज से यह वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है.

संजीव शांडिल्य, ज्योतिषिवद

2025 की तरह नया वर्ष 2026 भी थोड़ी संघर्षों भरा रह सकता है. ज्योतिष गणना कहती है कि 2026 में कोई बड़ी आपदा आ सकती है. भूकंप या बाढ़ जैसे संकट का सामना करना पड़ सकता है. वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है. यह वर्ष 2025 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मई तक सूर्य-मंगल लगभग साथ-साथ ही रहेंगे. जब ये 15 डिग्री के अंदर रहेंगे तो देश के अंदर कोई बड़ी घटना, हादसा या दुर्घटना संभव है. कोई बैंक स्कैम होने संभावना भी है. हालांकि राजनीति, स्पोर्ट और फाइनेंस के क्षेत्र में हमारे देश की तरक्की संभव है.

श्रुति द्विवेदी, ज्योतिषवद

2025 की तुलना में नया साल 2026 ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है. इस वर्ष राजा ग्रह बृहस्पति अतिचारी हैं और उनका जून व अक्टूबर में राशि परिवर्तन होगा. इसके बाद दिसंबर में राहु चाल बदलेगा. इस समय कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं. बाकि यह वर्ष सोलर पावर और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा. डिफेंस, सिक्योरिटी सिस्टम्स, एआई, इंटरनल सिक्योरिटी और बैंकिंग के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ सकते हैं.

