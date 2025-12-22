New Year 2026 Rashifal: शुभ संयोगों से नए साल के पहले दिन का होगा आगमन! ये 3 राशियां रहेंगी भाग्यशाली

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय रह गया है. इस नए वर्ष के लिए हर जातक भी बहुत ज्यादा उत्सुक है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस नए साल की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है क्योंकि इसके पहले दिन ही एक साथ 9 संयोग बनेंगे. जो कि कई राशियों...या कहें जातकों के जीवन में खुशियां लाएंगे.

1 जनवरी को 9 दुर्लभ संयोग

ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, साल 2026 सूर्य का साल माना जा रहा है, ऐसे में साल की शुरुआत ही सूर्य की शुभ स्थिति से होगी.

- तिथि का विशेष संयोग: पंचांग के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी. त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है, इसलिए नए साल की शुरुआत शिव कृपा के साथ होना बेहद शुभ संकेत माना जा रहा है.

- नववर्ष पर प्रदोष व्रत: नया साल 2026 गुरुवार के दिन शुरू होगा और इसी दिन त्रयोदशी तिथि होने से गुरु प्रदोष व्रत भी पड़ेगा. यह साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत होगा, जो विशेष फलदायी माना जाता है.

- गुरुवार का महत्व- हिंदू धर्म में गुरुवार को सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिससे सुख-समृद्धि बढ़ती है.

- शुभ योग का निर्माण- 1 जनवरी 2026 को शुभ योग बन रहा है, जो सुबह से लेकर शाम 5 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इस योग में किए गए शुभ कार्य सफल माने जाते हैं.

- शुक्ल योग का प्रभाव- शुभ योग के समाप्त होने के बाद शाम 5:12 बजे से शुक्ल योग शुरू होगा. शुक्ल योग को भी नए काम, निवेश और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना गया है.

- शुभ नक्षत्र का संयोग- नए साल के पहले दिन नक्षत्रों का भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा. दिनभर रोहिणी नक्षत्र रहेगा और रात 10 बजकर 48 मिनट के बाद मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा.

- रवि योग का लाभ- नववर्ष के शुभारंभ पर रवि योग का निर्माण भी हो रहा है. मान्यता है कि इस योग में सूर्य की पूजा करने से कई प्रकार के दोष दूर होते हैं.

- नंदी पर शिववास- 1 जनवरी 2026 को भगवान शिव का वास नंदी पर रहेगा. इस दिन शिवजी का रुद्राभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है.

- चंद्रमा उच्च राशि में- साल के पहले दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित रहेंगे. इससे मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है.

नए साल का पहला दिन इन राशियों के लिए शुभ

मेष

मेष राशि वालों को करियर में मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता मिलेगी. नए साल की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा. परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए नया साल योजनाओं और सोच को सही दिशा देने वाला रहेगा. करियर में बदलाव या नई शुरुआत का मन बनेगा. बातचीत और नेटवर्किंग से फायदा होगा. जो लोग मीडिया, लेखन, शिक्षा या व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा.

मकर

मकर राशि के लिए यह दिन भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता के संकेत हैं. धार्मिक कार्यों या पूजा-पाठ में मन लगेगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.

