Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया, अच्छे दिन आने से पहले आदमी को दिख जाती हैं ये 5 चीजें

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा को दुनिया हनुमान जी का अवतार कहती है. उत्तराखंड के नैनीताल में उनका पवित्र कैंची धाम भी है, जहां भक्त दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं. नीम करोली बाबा का जन्म वर्ष 1900 के आस-पास उत्तर प्रदेश के अकबर पुरा में हुआ था. उनका स्वभाव अत्यंत सरल और सहज था. आज भी उनके चमत्कारों और अनुभवों की चर्चाएं लोगों में प्रचलित हैं. कहते हैं कि बाबा ने इंसान की सुख-समृद्धि आने के पांच विशेष संकेत बताए थे.

1. सपने में पितृ दर्शन

सपने में पितरों का दिखना सामान्य घटना नहीं मानी जाती. ऐसा सपना जीवन में कुछ अच्छा घटने का संकेत देता है. सपने में पितृ दिखने का अर्थ है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आप पर बना हुआ है. हालांकि पितरों का प्रसन्न और शुभ मुद्रा में दिखाई देना विशेष महत्व रखता है. जैसे मुस्कराते हुए या आशीर्वाद देते हुए.

2. साधु-संतों का दर्शन

यदि किसी व्यक्ति को सवेरे-सवेरे साधु-संतों के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए बहुत जल्द उसका समय बदलने वाला है. संतों को ईश्वर का दूत समझा जाता है, जो जीवन को नई दिशा दिखा सकते हैं. कहते हैं कि ये संकेत इंसान के जीवन की किसी बड़ी बाधा के दूर होने का इशारा होता है.

3. पशु-पक्षियों का घर आना

यदि आपके घर में अचानक से कोई पशु-पक्षी आ जाए तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है. विशेष रूप से यदि गौरैया या चिड़िया घर में प्रवेश कर जाए तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है. यह दर्शाता है कि आपके जीवन की परेशानियां शीघ्र समाप्त होने वाली हैं या उन्नति का कोई नया द्वार आपके लिए खुलने वाला है.

4. भक्ति के आंसू

अक्सर आपने देखा होगा मंदिर या पूजा स्थल पर भक्ति रस में सराबोर व्यक्ति की आंखों से खुद-ब-खुद आंसुओं की गंगा बहने लगती है. ऐसे लोगों का ईश्वर से जुड़ाव काफी गहरा होता है. यह संकेत है कि ईश्वर स्वयं व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. आमतौर पर यह अनुभव तब होता है, जब इंसान किसी बड़े संकट में फंसा होता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता.

5. अंतर्मन की आवाज

जब इंसान किसी विपदा में फंस जाता है और उसे कोई हल नहीं मिलता, तब एक ईश्वरीय शक्ति मन के भीतर प्रवेश करती है और रास्ता दिखाती है. फिर व्यक्ति को अचानक ऐसे विचार या सुझाव मिलने लगते हैं, जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा होता. अंतर्मन की इस आवाज पर व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और मुसीबत से बाहर निकल पाता है.

