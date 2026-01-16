scorecardresearch
 
Navpancham Rajyog 2026: जनवरी में नवपंचम राजयोग का खास संयोग, 6 राशियां होगी धनी!

Navpancham Rajyog 2026: पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, रचनात्मकता, संतान और निवेश से जुड़ा होता है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म, किस्मत, उच्च शिक्षा और जीवन में मिलने वाले अवसरों का कारक होता है. जब इन दोनों भावों के ग्रह आपस में जुड़ते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ मिलने लगता है.

नवपंचम राजयोग ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है. (Photo: ITG)
Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम राजयोग को बहुत शुभ योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब दो ग्रह कुंडली में एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में स्थित होते हैं. पंचम भाव हमारी बुद्धि, समझ, रचनात्मकता, संतान और निवेश से जुड़ा होता है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म, मेहनत का फल और जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसरों को दर्शाता है. जब इन दोनों भावों के  दो ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की, सफलता और सौभाग्य के योग बनते हैं.साल 2026 के जनवरी महीने में यह दुर्लभ 15 जनवरी को शुक्र और वरुण ग्रह ने बनाया था, उसके बाद 19 जनवरी को बुध और अरुण ग्रह इस योग का निर्माण करेंगे. 20 जनवरी को मंगल और अरुण ग्रह नवपंचम राजयोग बनाएंगे. नवपंचम योग के खास संयोग से इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो गया है. 

इन ग्रहों के संयोग से बनने वाला नवपंचम राजयोग कुछ खास राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. आइए जानते हैं कि किन राशियों पर इसका सबसे शुभ प्रभाव पड़ेगा और यह उनके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. 


मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह राजयोग आत्मविकास और उन्नति के नए रास्ते खोलेगा. लंबे समय से जिन योजनाओं पर काम कर रहे थे, अब उन्हें गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी . वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. भविष्य को लेकर चल रही चिंताएं कम होंगी. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होगा. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभदायक सिद्ध होंगे. मानसिक रूप से आप खुद को पहले से अधिक मजबूत और आश्वस्त महसूस करेंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. धन के मामले में स्थिरता आएगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह योग जीवन में संतुलन और स्थायित्व लेकर आएगा. साझेदारी में किया गया काम लाभदायक साबित हो सकता है. करियर में नई दिशा मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी. 

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय अवसरों से भरा रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगी. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है. आर्थिक रूप से यह समय सोच-समझकर फैसले लेने का है, जिससे लंबे समय का लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग नई सोच और नए प्रयोगों को सफलता दिलाएगा. तकनीक, रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के संकेत हैं. आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा .

---- समाप्त ----
