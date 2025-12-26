scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: 15 जनवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! होगी बुध-यूरेनस की युति, चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

Navpancham Rajyog 2026: 15 जनवरी 2026 को बुध और अरुण ग्रह की युति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा. नए साल 2026 में बनने जा रहा यह योग बहुत ही शुभ माना जा रहा है, जिसके शुभ प्रभाव से कई राशियां अमीर और मालामाल होंगी. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
नए साल 2026 में बनेगी बुध यूरेनस की युति (Photo: NASA)
नए साल 2026 में बनेगी बुध यूरेनस की युति (Photo: NASA)

Navpancham Rajyog 2026: नए साल 2026 की शुरुआत में ग्रहों की चाल कई शुभ संयोग बना रही है, जिनका सकारात्मक असर लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा. इन्हीं में से एक खास योग 15 जनवरी 2026 को बनने जा रहा है, जब बुध ग्रह और अरुण ग्रह यानी यूरेनस एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे. इस विशेष स्थिति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. 

इस योग के प्रभाव से धन लाभ, आर्थिक मजबूती और करियर में उन्नति के संकेत मिलते हैं.  नवपंचम राजयोग के दौरान बुध ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि अरुण ग्रह वृषभ राशि में स्थित होंगे. इस तरह दोनों ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव में रहकर शुभ फल प्रदान करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग के बनने से तीन राशियों के जातकों को विशेष रूप से अपार धन लाभ और सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे. 

मिथुन

सम्बंधित ख़बरें

budh gochar 2025
29 दिसंबर को होगा बुध का गोचर, साल 2025 के अंत में ये राशियां होंगी मालामाल!
Buddh transit
Budh Nakshstra Gochar: बुध देव बनाएंगे मालामाल! कुंभ समेत इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे कमाई के नए रास्ते
Budh Gochar 2025
29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, इन 3 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल
Budh Gochar 2025
29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, जाते-जाते 3 राशियों को मालामाल करेगा 2025
Budh Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में बुध, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग

मिथुन राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला रहेगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. 

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में बड़ा अवसर लेकर आ सकता है. बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसे में इसका प्रभाव और भी शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और नई नौकरी के प्रयास सफल हो सकते हैं. साथ ही धन से जुड़े मामलों में भी फायदा होगा. 

Advertisement

मकर

मकर राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग मान-सम्मान और धन लाभ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहना मिलेगी. बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर या नई डील मिल सकती है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement