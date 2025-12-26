Navpancham Rajyog 2026: 15 जनवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! होगी बुध-यूरेनस की युति, चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

Navpancham Rajyog 2026: नए साल 2026 की शुरुआत में ग्रहों की चाल कई शुभ संयोग बना रही है, जिनका सकारात्मक असर लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा. इन्हीं में से एक खास योग 15 जनवरी 2026 को बनने जा रहा है, जब बुध ग्रह और अरुण ग्रह यानी यूरेनस एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे. इस विशेष स्थिति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है.

इस योग के प्रभाव से धन लाभ, आर्थिक मजबूती और करियर में उन्नति के संकेत मिलते हैं. नवपंचम राजयोग के दौरान बुध ग्रह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि अरुण ग्रह वृषभ राशि में स्थित होंगे. इस तरह दोनों ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव में रहकर शुभ फल प्रदान करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग के बनने से तीन राशियों के जातकों को विशेष रूप से अपार धन लाभ और सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला रहेगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में बड़ा अवसर लेकर आ सकता है. बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसे में इसका प्रभाव और भी शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और नई नौकरी के प्रयास सफल हो सकते हैं. साथ ही धन से जुड़े मामलों में भी फायदा होगा.

मकर

मकर राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग मान-सम्मान और धन लाभ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहना मिलेगी. बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर या नई डील मिल सकती है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं.

