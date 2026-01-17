scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mauni Amavsya 2026: मौनी अमावस्या कल, नोट कर लें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Mauni Amavsya 2026: मौनी’ शब्द का अर्थ है मौन धारण करने वाला. इस दिन मौन व्रत रखने से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मिक शुद्धि मिलती है. इस दिन उपवास रखकर ध्यान और जप करने से शुभ फल मिलता है.

Advertisement
X
मौनी अमावस्या 2026. (Photo: Pixabay)
मौनी अमावस्या 2026. (Photo: Pixabay)

Mauni Amavsya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है. इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है. साल 2026 में मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन किए गए पूजा-पाठ और दान का फल और भी ज्यादा मिलता है. इस दिन स्नान, दान, जप, तप और मौन व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है.

मौनी अमावस्या 2026 की तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 17 जनवरी की रात 12:04 बजे शुरू होगी और 18 जनवरी की रात 1:22 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

yuti drishti yog 2026 mangal budh sanyog
मकर राशि पर ग्रहों की युति, मौनी अमावस्या से शुरू होगा इन राशियों का सुनहरा दौर
Mauni Amavasya
मौनी अमावस्या पर बन रहे हैं शुभ योग, इस समय किया गया दान देगा बड़ा फल
magha amavasya 2026
पितरों की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन है मौनी अमावस्या, करें ये उपाय
Mauni Amavasya
मौनी अमावस्या पर ना करें ये काम, होगा बड़ा नुकसान, जान लें जरूरी नियम
yuti drishti yog 2026 mangal budh sanyog
18 जनवरी से इन राशियों की चमक जाएगी किस्मत, मौनी अमावस्या रहेगी लाभकारी

स्नान-दान का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: 05:32 AM से 06:23 AM तक

प्रात: संध्या: 05:58 AM से 07:15 AM तक
अभिजीत मुहूर्त: 12:27 PM से 01:11 PM तक
पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए शुभ मुहूर्त: 11:30 AM से 02:30 AM तक

मौनी अमावस्या के आसान मंत्र

स्नान के बाद इन छोटे मंत्रों का जप करें—

पितरों के लिए मंत्र: ॐ पितृभ्यो नमः

भगवान विष्णु का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मौन व्रत का मंत्र: ॐ मौनं परमं तपः

मौनी अमावस्या के आसान उपाय

Advertisement

इस दिन मौन व्रत रखें और कम से कम बोलें.जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, तिल, गुड़ या काले तिल का दान करें. पितरों की शांति के लिए तर्पण करें. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, इससे घर में सुख-समृद्धि आती है. गुस्सा, झूठ और नकारात्मक सोच से दूर रहें.

पूजा-विधि 

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. नदी में स्नान करें तो अच्छा है, नहीं तो घर पर नहाते समय पानी में गंगाजल मिला लें. स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें. फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. तुलसी दल, फूल, धूप-दीप चढ़ाएं और विष्णु मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करें. अंत में अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, पूरे दिन संयम और मौन बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement