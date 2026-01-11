scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand ji Maharaj:प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे 'छोटा भीम' और 'डोरेमोन'! वीडियो ने जीता सबका दिल

Premanand ji Maharaj:मथुरा-वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंची वॉयस आर्टिस्ट ने छोटा भीम और डोरेमोन की आवाज में भक्ति की प्रस्तुति दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंची वॉयस आर्टिस्ट
प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंची वॉयस आर्टिस्ट

Premanand ji Maharaj: प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कभी उनके सरल वचन लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, तो कभी उनका सहज स्वभाव भक्तों के दिल को छू लेता है. इसी बीच वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

आमतौर पर जहां महाराज जी के दरबार में गहन आध्यात्मिक चर्चा होती है, वहां इस बार माहौल कुछ अलग नजर आया. भक्ति के साथ-साथ हंसी और खुशी की झलक भी देखने को मिली, जिसने सभी को आनंदित कर दिया. 

गूंजी कार्टून किरदारों की आवाजें

सम्बंधित ख़बरें

Symbolic Image
मकर संक्रांति पर बनेगा पावरफुल पंचग्रही योग, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम
Uttarashada Nakshatra Significance
सूर्य ने किया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के लिए गोल्डन ईयर रहेगा 2026
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
Buddha Buddha transit
शनि की राशि में बुध-शुक्र की युति, फरवरी 5 राशियों के लिए बनेगा लकी महीना
ज्वार, बाजरा या मक्का: जानें आपकी सेहत के लिए कौन सी रोटी बेस्ट है (Photo- Pixabay)
क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां? होता है बड़ा नुकसान, वास्तु शास्त्र में है मनाही

इस अनोखे पल की शुरुआत तब हुई, जब आश्रम में बच्चों के पसंदीदा कार्टून किरदार छोटा भीम और डोरेमोन की आवाजें सुनाई देने लगीं. इन आवाजों को सुनकर वहां मौजूद भक्त हैरान भी हुए और मुस्कुराए भी. 

वॉयस आर्टिस्ट महिला भक्त की अनोखी भेंट

महाराज जी से आशीर्वाद लेने आई महिला भक्त पेशे से एक प्रोफेशनल वॉयस आर्टिस्ट थीं. उन्होंने अपनी कला को भगवान की भक्ति से जोड़ते हुए महाराज जी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

कार्टून अंदाज में राधा-कृष्ण भक्ति

मुलाकात के दौरान महिला भक्त ने महाराज जी से अनुमति ली और आंखें बंद कर पहले भगवान कृष्ण की आवाज निकाली.  इसके बाद उन्होंने छोटा भीम की आवाज में खुद को वृंदावन आया हुआ बताया, फिर डोरेमोन की आवाज में महाराज जी के सामने “राधा-राधा” कहा.

Advertisement

महाराज जी का सरल और गहरा संदेश

इन मासूम आवाजों से आश्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया. प्रेमानंद महाराज इस कला से बेहद प्रसन्न हुए. जब महिला कलाकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने श्री राधा रानी को कैसे पाया जाए, तो महाराज जी ने कहा कि अपनी कला और जीवन को राधा नाम में समर्पित कर देना ही सबसे सच्चा रास्ता है.

संकीर्तन के साथ हुआ भावुक समापन

इस सुंदर मुलाकात का अंत भावपूर्ण संकीर्तन के साथ हुआ. महिला कलाकार ने अलग-अलग किरदारों और फिर अपनी असली आवाज में राधा-राधा का कीर्तन किया, जिससे पूरा आश्रम भक्ति और प्रेम से भर उठा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement