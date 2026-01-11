Premanand ji Maharaj:प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे 'छोटा भीम' और 'डोरेमोन'! वीडियो ने जीता सबका दिल

Premanand ji Maharaj: प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कभी उनके सरल वचन लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, तो कभी उनका सहज स्वभाव भक्तों के दिल को छू लेता है. इसी बीच वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
आमतौर पर जहां महाराज जी के दरबार में गहन आध्यात्मिक चर्चा होती है, वहां इस बार माहौल कुछ अलग नजर आया. भक्ति के साथ-साथ हंसी और खुशी की झलक भी देखने को मिली, जिसने सभी को आनंदित कर दिया.
गूंजी कार्टून किरदारों की आवाजें
इस अनोखे पल की शुरुआत तब हुई, जब आश्रम में बच्चों के पसंदीदा कार्टून किरदार छोटा भीम और डोरेमोन की आवाजें सुनाई देने लगीं. इन आवाजों को सुनकर वहां मौजूद भक्त हैरान भी हुए और मुस्कुराए भी.
वॉयस आर्टिस्ट महिला भक्त की अनोखी भेंट
महाराज जी से आशीर्वाद लेने आई महिला भक्त पेशे से एक प्रोफेशनल वॉयस आर्टिस्ट थीं. उन्होंने अपनी कला को भगवान की भक्ति से जोड़ते हुए महाराज जी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
कार्टून अंदाज में राधा-कृष्ण भक्ति
मुलाकात के दौरान महिला भक्त ने महाराज जी से अनुमति ली और आंखें बंद कर पहले भगवान कृष्ण की आवाज निकाली. इसके बाद उन्होंने छोटा भीम की आवाज में खुद को वृंदावन आया हुआ बताया, फिर डोरेमोन की आवाज में महाराज जी के सामने “राधा-राधा” कहा.
महाराज जी का सरल और गहरा संदेश
इन मासूम आवाजों से आश्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया. प्रेमानंद महाराज इस कला से बेहद प्रसन्न हुए. जब महिला कलाकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने श्री राधा रानी को कैसे पाया जाए, तो महाराज जी ने कहा कि अपनी कला और जीवन को राधा नाम में समर्पित कर देना ही सबसे सच्चा रास्ता है.
संकीर्तन के साथ हुआ भावुक समापन
इस सुंदर मुलाकात का अंत भावपूर्ण संकीर्तन के साथ हुआ. महिला कलाकार ने अलग-अलग किरदारों और फिर अपनी असली आवाज में राधा-राधा का कीर्तन किया, जिससे पूरा आश्रम भक्ति और प्रेम से भर उठा.