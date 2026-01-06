scorecardresearch
 
Mangladitya Yog 2026: सूर्य-मंगल युति से बनेगा साल का पहला मंगलादित्य योग, चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

Mangladitya Yog 2026: मंगलादित्य योग का प्रभाव विशेष रूप से करियर, प्रशासन, राजनीति, सेना, पुलिस, खेल और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में देखा जाता है. इस योग के प्रभाव में व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त करता है और जोखिम लेने से नहीं डरता.

मंगलादित्य योग से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है.
Mangladitya Yog 2026: नए वर्ष के शुरुआती दिनों में ही सूर्य और मंगल की विशेष युति एक प्रभावशाली योग का निर्माण करने जा रही है, जिसे मंगलादित्य योग कहा जाता है. यह योग ऊर्जा, पराक्रम, आत्मबल और नेतृत्व से जुड़ा होता है. खास बात यह है कि यह वर्ष 2026 का पहला मंगलादित्य योग होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में बड़े और निर्णायक बदलाव ला सकता है. विशेष रूप से तीन राशियों पर इसका प्रभाव अत्यंत शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं यह योग कब बन रहा है और किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

मंगलादित्य योग बनने की तिथि और समय

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से सूर्य और मंगल एक ही राशि में बिल्कुल समान अंशों पर स्थित होंगे. ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति और मंगल को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना गया है. वर्ष 2026 में पहली बार इन दोनों प्रभावशाली ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है. सूर्य और मंगल की यह युति अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, जो व्यक्ति के जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.

मंगलादित्य योग का ज्योतिषीय प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं तो व्यक्ति के भीतर नेतृत्व करने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है. इस योग के प्रभाव से मानसिक दृढ़ता और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है. हालांकि इस योग का असर सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा, लेकिन तीन राशियों के जातकों के लिए यह योग विशेष रूप से धन, सफलता और सम्मान दिलाने वाला सिद्ध हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगलादित्य योग अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आएगी. नौकरी व व्यापार से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. साहसिक निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को इस योग से करियर और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं. नेतृत्व क्षमता निखरेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सुख बना रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लिए मंगलादित्य योग प्रगति का संकेत लेकर आ रहा है. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा , भविष्य को लेकर सकारात्मकता बनी रहेगी.

