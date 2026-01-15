scorecardresearch
 
Mangal Gochar: कल मकर राशि में एकसाथ बनेगा त्रिग्रही और रूचक राजयोग, 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Mangal Gochar :ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास, भूमि, संपत्ति और निर्णय क्षमता के कारक ग्रह हैं. जब मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है.

रुचक राजयोग का निर्माण (Photo: Pixabay)
Mangal Gochar : ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं. मकर राशि में मंगल के आते ही यहां पहले से मौजूद सूर्य और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बनेगा. यह संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है. मकर राशि में मंगल के गोचर से रुचक राजयोग का निर्माण भी होगा, जो साहस, शक्ति, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक है. इस गोचर का सबसे ज़्यादा लाभ 5 राशियों को मिलने वाला है, जिनके लिए यह समय तरक्की, सम्मान और नई उपलब्धियां लेकर आएगा. 

मेष राशि

मंगल आपकी राशि के दसवें भाव में गोचर करेंगे. इससे करियर में तेज उन्नति के योग बनेंगे. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आएगी. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा 

कर्क राशि

मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे. इससे आपके वैवाहिक जीवन में मजबूती आएगी. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा. बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्तों के संकेत है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. 

कन्या राशि

मंगल आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे. इससे आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. संतान से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है. रचनात्मक कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. निवेश से लाभ के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि

मंगल आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इससे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. मीडिया, कम्युनिकेशन और सेल्स से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी. 

मकर राशि

मंगल आपके लग्न (पहले भाव) में गोचर करेंगे,  इससे आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार देखने को मिलेगा. आत्मबल और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. करियर और धन में तेज उछाल देखने को मिलेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा . नई शुरुआत के लिए बेहतरीन समय है. 

    Advertisement