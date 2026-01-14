scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026 Brahma Muhurt: मकर संक्रांति पर कल ब्रह्म मुहूर्त में करें ये एक काम, मां लक्ष्मी की होगी कृपा

Makar Sankranti 2026 Brahma Muhurt: 15 जनवरी को मकर संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 19 मिनट तक रहने वाला है. यानी इस दिन करीब 39 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

Advertisement
X
मकर संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कुछ विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. (Photo: Pexels)
मकर संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कुछ विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. (Photo: Pexels)

Makar Sankranti 2026 Brahma Muhurt: 15 जनवरी यानी कल मकर संक्रांति है. इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा. यही वो दिन होता है जब सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, सूर्य उत्तरायण के होते ही देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और इन शुभ दिनों में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का लाभ कहीं गुना अधिक होता है. ज्योतिषविदों के अनुसार, मकर संक्रांति के ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये उपाय कौन से हैं.

मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे है?
15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक रहने वाला है. यानी इस दिन करीब 54 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

1. इस दिव्य मंत्र का करें जाप
'कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्'

सम्बंधित ख़बरें

According to the Hindu calendar, Makar Sankranti 2026 is considered very special.
कल से शुरू हो रहे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, 6 महीने होगा जबरदस्त धनलाभ
makar sankranti 2026 date
मकर संक्रांति कल, इस दिन घर में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
Political revolution begins with Sankranti festival
PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाया पोंगल
Makar Sankranti: क्यों पहनते हैं काले कपड़े? जानें वजह
Makar Sankranti 2026 Shubh Muhurt
मकर संक्रांति पर कल सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा स्नान का शुभ मुहूर्त, नोट करें टाइमिंग

लाभ- ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करते समय अपनी दोनों हथेलियों को एकसाथ जरूर देखें. कहते हैं कि इनमें देवी-देवताओं का वास होता है और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें देखते हैं तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं.

2. ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नामजप करने के बाद नहाने के पानी में गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान कर लें. इसके बाद ताम्बे के एक पात्र में अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्योदय होते ही अर्घ्य दें. आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Advertisement

3. मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त में शनि देव के मंदिर जाकर सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक जलाएं. फिर काले तिल या काले तिल से बनी किसी चीज का दान करें. इससे शनि संबंधित दोष दूर होगा.

4. ऐसी मान्यताएं हैं कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इसके अलावा, आप घी, गर्म कपड़े या खाने की चीजों का दान भी कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement