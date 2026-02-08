scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026: मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग, 16 फरवरी से आएंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद 16 फरवरी को चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा. मकर राशि में बन रहा यह शुभ योग धन, सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं कि किन राशियों को लाभ होगा.

16 फरवरी को चंद्रमा और मंगल महालक्ष्मी राजयोग बनाएंगे. (Photo: ITG)
Mahashivratri 2026: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इसके अगले दिन यानी 16 फरवरी को चंद्रमा और मंगल मिलकर महालक्ष्मी राजयोग बनाने वाले हैं. इस दिन मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे, जहां मंगल देव पहले से बैठे हुए हैं. ऐसे में इन दिनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को धनधान्य की प्राप्ति और सुख-समृद्धि के लिए बहुत उत्तम माना जाता है. आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद बन रहा महालक्ष्मी राजयोग किन राशियों को लाभ देने वाला है.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों की करियर, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा. इस अवधि में आपके हाथ कोई ऐसी जानकारी भी लग सकते है, जो आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है. पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है. इस दौरान पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृष राशि
भाग्य प्रबल होगा. करियर और नौकरी से जुड़े मामलों में लाभ मिलेंगे. पदोन्नति या आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं. लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाएं पूरी होंगी. छात्रों के लिए भी यह अवधि और भी शुभ है. एकाग्रता अच्छी होने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. सरकारी नौकरी की तैयार में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. दान-धर्म के कार्यों में आगे रहेंगे. रोग-बीमारियों से बचे रहेंगे.

मकर राशि
चंद्रमा और मंगल की युति आपकी राशि के लग्न भाव में बन रही है. ऐसे में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों को बड़ी सफलता मिल सकता है. साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ होने के संकेत हैं. निवेश के मामले आपके पक्ष में रहेंगे. मूल्यवान चीजों या प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा. मेहनत और सही फैसलों से आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. दुर्घटना आदि से बचाव होगा.

