Magh Purnima 2026 Rashifal: सर्वार्थसिद्धि योग में मनेगी माघ पूर्णिमा, इन 3 राशियों के लोग जमकर कमाएंगे पैसा

Magh Purnima 2026 Rashifal: इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन ज्योतिष के अनुसार दो बेहद शुभ योग बन रहे हैं- रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग. इन योगों को शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि इस समय किए गए मांगलिक कामों से भाग्य का साथ मिलता है. माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जा रहा है. ऐसा करने से धन-धान्य में बढ़ोतरी, कामों में सफलता प्राप्त होती है. इस दिन मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति भी बनी हुई है, जिससे चतुर्ग्रही योग बनेगा. जिसका असर कुछ राशियों पर खास तौर पर शुभ पड़ सकता है. तो आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन राशियों को लाभ प्राप्त होगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है. प्रेम संबंधों में नोकझोंक के बावजूद रिश्ते संतुलित बना रहेगा. नई नौकरी मिलने से खुशी मिलेगी. प्रमोशन के भी संकेत हैं. छात्रों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. मेहनत सही दिशा में जाएगी. कामकाज में धीरे-धीरे स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय काफी भाग्यशाली साबित हो सकता है. बिजनेस में मनचाहा फायदा मिलने के संकेत हैं. यात्रा के दौरान प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. इस दौरान आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी. नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा और दान-पुण्य के कार्य भी लाभकारी साबित हो सकते हैं. प्रशासन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. निवेश से भी फायदा होने की संभावना है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आया है. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं और नई नीतियों से फायदा हो सकता है. आत्मविकास के अवसर मिलेंगे. नई नौकरी की कोशिशें सफल हो सकती हैं. कला और रचनात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

