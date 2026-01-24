Laxmi Narayana Rajyog 2026: कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग, 6 फरवरी से इन 3 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Laxmi Narayana Rajyog 2026: साल का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला है. फरवरी की शुरुआत में एक बड़ा ही शुभ राजयोग बनने वाला है. कुंभ राशि में अभी राहु बैठा हुआ है. लेकिन 3 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में 6 फरवरी को कुंभ राशि में बुध-शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण राजयोग चार राशि के जातकों को अमीर बना सकता है.

मिथुन राशि

लक्ष्मी नारायण राजयोग के बाद मिथुन राशि में आय के नए साधन उत्पन्न होंगे. खर्च भले ही बढ़त पर रहें, लेकिन इनकम में कमी नहीं होगी. व्यापारियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाली है. आपका मुनाफा डबल भी हो सकता है. इसके अलावा, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा.

वृश्चिक राशि

6 फरवरी के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल होती दिखाई देंगी. धन संबंधी मामले आपके पक्ष में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है. इस दौरान मुनाफे की कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. आत्मबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे.

मकर राशि

मकर राशि में आर्थिक लाभ के योग बनते दिखाई देंगे. किसी पुराने निवेश से लाभ संभव है. खर्च कंट्रोल में रहेंगे और कर्ज-उधार का भार कम हो सकता सता है. कुल मिलाकर फरवरी का महीना आपके लिए सुकून देने वाला साबित हो सकता है. जिन धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. मानसिक तनाव में कमी आएगी और भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा.

कुंभ राशि

लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लग्न भाव में बनने जा रहा है. राहु या शनि की साढ़ेसाती के चलते आपको धन संबंधी जो भी परेशानियां हो रही थीं, वो बहुत जल्द दूर हो सकती हैं. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. पैतृक संपत्ति का बड़ी हिस्सा आपके हिस्से में आ सकता है. साथ ही, जिस लक्ष्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वो पूरा हो सकता है.

